В Госдуме РФ велели ученым создать "генетическое оружие" против англосаксов. Такое решение было принято в ответ на то, что США собираются разместить биолабораторию в норвежской арктической зоне — на острове Медвежий, в нескольких часах по воде от Мурманска.

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Об этом сообщают росСМИ. В России уже принимаются меры по защите от биологического оружия.

"Коль такая ситуация сложилась, нам надо самим садиться, нашим ученым, и разрабатывать <…> такое же оружие против англосаксов. Они же специально изучают генофонд каждого народа и под генофонд пытаются сделать то оружие, которое этот народ уничтожит. Надо заняться англосаксами — это главный враг. <…> И они должны об этом знать, что, ребята, ни приведи господи, вы получите в ответ ничуть не меньше", — сказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Он заверил, что в России уже принимаются меры по защите от биологического оружия, в частности "массово строятся и модернизируются противочумные станции".

"Это оборонительный компонент, но при такой ситуации нужен и ударный — тот, который позволит применять то же самое, только против нашего противника. <…> И здесь нам надо бежать впереди паровоза", — подчеркнул Гурулев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российская Федерация снова заговорила про американские биолаборатории в Украине. В Офисе президента высмеяли очередной фейк оккупантов.

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