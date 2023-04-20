В России убрали упоминания о Киеве в разделах учебников о Киевской Руси. Фото

Страна-агрессор Россия продолжает переписывать историю, меняя некоторые ее страницы в свою пользу. Так, в школьных учебниках изменили содержание параграфов о Киевской Руси – из них убрали упоминание Киева.

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Об этом сообщает издание "Медиазона" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Речь идет об учебнике "Окружающий мир" для четвертого класса издательства "Просвещение".

В новой редакции постарались избавиться от упоминаний столицы Украины и убрали из текста все детали, которые могли бы указать на связь уже просто Руси, а не Киевской, с нашей страной.

К примеру, в учебнике, изданном еще в 2021 году сказано, что летопись "Повесть временных лет" написал монах Киево-Печерского монастыря Нестор. В отредактированной версии Нестора уже назвали просто монахом, не уточнив, где он жил и работал.

Кроме того, в старой версии книги было сказано, что князь Владимир крестил весь народ в Киеве, а в новой – "в столице". Журналисты подметили еще одно изменение текста: раньше было "После смерти Олега в Киеве стал править князь Игорь", а теперь стало – "После смерти Олега Русью стал править князь Игорь".

Изменения претерпел не только "Окружающий мир". В учебнике по истории России для шестого класса изменили дату, которая считается моментом основания Руси как государства.

Так, в учебнике редакции 2016 года было сказано: "882 год, когда Олег объединил Новгород и Киев, многие историки называют условной датой образования Древнерусского государства". А в редакции 2023 года уже написано другое: "Постепенно наибольшее значение приобрела династия князей, которые возводили свой род к Рюрику. С его призванием в 862 году в Новгород связывают образование государства Русь".

"Новая редакция учебника "Окружающий мир" пока еще не поступила в продажу — она пока только отправлена в печать. Кроме новой редакции учебника к выпуску готовятся методические материалы, в которых уточняется роль Киева в истории России", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российских учебниках истории появится глава, посвященная войне в Украине. Там будет описана российская версия причин войны, а также описаны "герои" и их "подвиги" в Украине.

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