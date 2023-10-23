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В России убрали мемориальную табличку украинцу, спасшему более сотни евреев во время Второй мировой

Ольга Липич
Новости России
2 минуты
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В России убрали мемориальную табличку украинцу, спасшему более сотни евреев во время Второй мировой

В российском городе Владимир снесли материал жертвам советских репрессий. В частности снесли памятник и табличку, посвященную архимандриту Украинской греко-католической церкви Климентию Шептицкому. Его репрессировали в 1947 году за отказ сотрудничать с "советами".

Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщило издание "Радио Свобода". Журналисты обратили внимание на то, что в 1995 году израильским центром изучения Холокоста "Яд Вашем" Шептицкий был объявлен праведником народов мира за спасение более ста евреев во время Второй мировой войны.

Кроме того, он причислен к лику блаженных Римско-католической церкви.

Мемориал был установлен на месте братской могилы, где похоронили жертв политических репрессий, умерших в российской тюрьме "Владимирский централ". Шептицкий умер в тюрьме во Владимире в 1951 году.

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На кладбище также пропали таблички, посвящённые литовскому католическому архиепископу Мечисловасу Рейнису, польскому политику Яну Янковскому, а также японскому генералу Акикусе Сюну.

В России убрали мемориальную табличку украинцу, спасшему более сотни евреев во время Второй мировой
В России убрали мемориальную табличку украинцу, спасшему более сотни евреев во время Второй мировой

Издание также рассказало, что накануне этот мемориал критиковали российские пропагандисты. Они назвали жертв репрессий "ярыми врагами страны, виновными в гибели тысяч наших сограждан".

Блаженный Священномученик граф Климентий Казимир Шептицкий – блаженный католической церкви, украинский религиозный деятель и архимандрит монахов Студийского устава, брат митрополита Андрея Шептицкого.

Шептицкий был арестован большевиками в своей келье во время вечерней молитвы 5 июня 1947 года. В келье был проведен обыск, в результате которого были якобы найдены антисоветская литература и два плаката ОУН с изображением в центре национального трезубца и подписью "Слава Украине! Героям слава!". По свидетельству самих монахов, листовки были подкинуты работниками МГБ.

За "измену родине" Шептицкого приговорили к 25 годам заключения.

В России убрали мемориальную табличку украинцу, спасшему более сотни евреев во время Второй мировой

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