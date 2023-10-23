В России убрали мемориальную табличку украинцу, спасшему более сотни евреев во время Второй мировой

В российском городе Владимир снесли материал жертвам советских репрессий. В частности снесли памятник и табличку, посвященную архимандриту Украинской греко-католической церкви Климентию Шептицкому. Его репрессировали в 1947 году за отказ сотрудничать с "советами".

Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщило издание "Радио Свобода". Журналисты обратили внимание на то, что в 1995 году израильским центром изучения Холокоста "Яд Вашем" Шептицкий был объявлен праведником народов мира за спасение более ста евреев во время Второй мировой войны.

Кроме того, он причислен к лику блаженных Римско-католической церкви.

Мемориал был установлен на месте братской могилы, где похоронили жертв политических репрессий, умерших в российской тюрьме "Владимирский централ". Шептицкий умер в тюрьме во Владимире в 1951 году.

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На кладбище также пропали таблички, посвящённые литовскому католическому архиепископу Мечисловасу Рейнису, польскому политику Яну Янковскому, а также японскому генералу Акикусе Сюну.

Издание также рассказало, что накануне этот мемориал критиковали российские пропагандисты. Они назвали жертв репрессий "ярыми врагами страны, виновными в гибели тысяч наших сограждан".

Блаженный Священномученик граф Климентий Казимир Шептицкий – блаженный католической церкви, украинский религиозный деятель и архимандрит монахов Студийского устава, брат митрополита Андрея Шептицкого.

Шептицкий был арестован большевиками в своей келье во время вечерней молитвы 5 июня 1947 года. В келье был проведен обыск, в результате которого были якобы найдены антисоветская литература и два плаката ОУН с изображением в центре национального трезубца и подписью "Слава Украине! Героям слава!". По свидетельству самих монахов, листовки были подкинуты работниками МГБ.

За "измену родине" Шептицкого приговорили к 25 годам заключения.

Как сообщал OBOZ.UA, депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев предложил "разобраться" с той частью населения России, которая не поддерживает диктатора Владимира Путина. По мнению политика, те 20% населения, которые недовольны президентом РФ, должны быть "изолированы" или "уничтожены".