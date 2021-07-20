В России у чиновника ГИБДД нашли дворец в Пшонка-style. Фото

В Ставропольском крае Российской Федерации сотрудники силовых ведомств ГУСБ МВД и ГУ МВД нагрянули в дом к начальнику инспекции ГИБДД Алексею Сафронову для вручения подозрения во многомиллионных взятках. Правоохранители обнаружили роскошь, которая способна удивить даже "махровых" коррупционеров.

Об этом сообщил Telegram-канал "Бушующий мир", опубликовав фото особняка, сделанные в ходе обыска. Увиденное по масштабам излишеств и безвкусицы напоминает беглого из Украины генпрокурора Виктора Пшонку.

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Так, Сафронов оказался большим любителем блестящего и позолоченного. Традиционный "золотой" унитаз украшает ванную комнату колоссальных размеров, где также размещен по-мещански вылепленный комод. Если присмотреться внимательно, можно увидеть, что домработница "скромного инспектора ГИБДД" использует во время уборки вполне пролетарские химические средства.

Вместе с Сафроновым подозрение в получении взяток вручено практически всей "верхушке" УГИБДД Ставропольского края. Им инкриминируют организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения полномочий и т.п.

"По сути, на Ставрополье - действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от "блатных номеров и пропуска большегрузов – до торговли песком", – указали авторы публикации, ссылаясь на официальные органы.

Как сообщал OBOZREVATEL, санкции против бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема якобы были отменены решением Европейского суда общей юрисдикции.