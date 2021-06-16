В России трехлетний ребенок сутки провел один в лодке посреди озера и чудом выжил. Фото и видео

В российском Приморье в лодке обнаружили трехлетнего ребенка, родители которого, предположительно, погибли. Ему чудом удалось выжить.

Мальчик почти сутки провел один в лодке посреди озера Ханка. Сейчас проводят операцию по поиску матери и отца Феди, сообщает НТВ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Шлюпку обнаружили полицейские и рыбаки. В тот момент мальчик был без сознания. Сейчас он говорит, что родители утонули, а перед этим они говорили малышу о том, как вести себя в ожидании помощи.

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Отец Феди является технологом на молокозаводе и рыбаком. Все свободное время он проводил на Ханке. В день происшествия семья отправилась в путешествие на надувной лодке с мотором.

Что именно случилось, пока неизвестно. Следствие полагает, что лодка двигалась на большой скорости, а затем попала на мель. После сильного удара пассажиры оказались в воде и не смогли подняться обратно из-за сильного шторма.

В поисково-спасательной операции принимают участие полицейские, следователи, пограничники и волонтеры. В ней также задействованы пять маломерных судов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в бассейне аквапарка в Тернополе утонула трехлетняя девочка. Однако хирургу и анестезиологу, которые отдыхали в этом центре и случайно оказались рядом, удалось запустить сердце и вернуть ребенка к жизни.