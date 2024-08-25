В России так испугались за Дурова, что люди вышли на митинги, а посол РФ требует встречи. Фото

В России новость о задержании во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова вызвала настоящую истерику. Пока Z-пропагандисты ноют о том, насколько вероятные проблемы с этим ресурсом ударят по связи оккупационных войск, так называемые российские либералы устроили акцию протеста под посольством Франции в Москве.

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Не менее встревожены новостями и представители российской власти: посол РФ во Франции пытается добиться встречи с Дуровым, а чиновники и прокремлевские артисты используют его задержание для "рекламы" "родины". Ситуацию активно освещают российские СМИ.

Так, о том, что в Москве даже провели митинг-протест против задержания Дурова, сообщает, в частности, издание ASTRA. Журналисты рассказали, что организатором мероприятия стала российская партия "Новые люди".

В акции принял участие бывший "соперник" российского диктатора на выборах президента в марте 2024 года Вячеслав Даванков, занимающий пост вице-спикера Госдумы РФ. Он вместе с партийными соратниками пришел к посольству Франции в Москве. Там "протестующие" запихали в кустах возле посольства белые бумажные самолетики: из-за их сходства с логотипом Telegram их ранее использовали в качестве символа протеста против блокировки мессенджера на территории РФ.

Даванков, продолжает ASTRA, также призвал МИД РФ "вытащить" Дурова, а на митинг пришел вместе с дядей, который баллотируется от "Новых людей" в Мосгордуму.

Призыв Даванкова в российском МИД, похоже, услышали. Москва через свое посольство в Париже пытается добиться встречи с задержанным предпринимателем, имеющим четыре гражданства, включая российское и фрацузское.

"После появления в СМИ новости о задержании П.В.Дурова незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ. По состоянию на сегодняшний день французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу. Находимся в контакте с адвокатом П.В.Дурова", – отмечено в официальном заявлении посольства РФ во Франции.

Высказалась по этому поводу и "говорящая голова" МИД РФ Мария Захарова. Она вовсю трубит о "двойных стандартах" западных правозащитных организаций в отношении регулирования работы мессенджера "Телеграм" и подтверждает жгучее желание российских дипломатов навестить Дурова во французской тюрьме.

"Россия направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но Париж воспринимает его французское гражданство в качестве основного", – пожаловалась Захарова российским пропагандистам.

Тем временем по российских провоенных Z-пабликах прокатилась волна истерики: пропагандисты боятся, что задержание Дурова ударит по "второй армии мира". Ведь российские оккупанты активно использовали Telegram, как признавался один из пропагандистов, для связи и ударов по Украине.

"Буквально вчера мы наводили "Искандеры" по Telegram. Артиллерия наша наводится по Telegram, авиация наша наводится... Нравится это кому-то или не нравится – извините, это реальность... Мы воюем в интернете. У нас трансляции с дронов идут через Discord, у нас наведение идет через Telegram, работа с нашими источниками информации идет через Telegram", – загибал пальцы в одном из эфиров на российском ТВ пропагандист.

Другие же пропагандисты прогнозируют для оккупационной армии катастрофу в случае прекращения работы Telegram, называя месседжер "чуть ли не основным средством связи" и одним из факторов, на которых "держится фронт", а самого Дурова – "по сути начальником связи ВС РФ".

Тем временем роспропагандисты первого эшелона и прокремлевские "певцы ртом" взялись раскручивать новость о задержании Дурова для формирования образа "России – родины" и чуть ли не последнего пристанища свободы слова.

В частности, пропагандистка Маргарита Симоньян воспользовалась случаем, чтобы напомнить о старых обидах. Она сказала, что в задержании Дуров виновен сам: мол, не надо было ему "содействовать в блокировке каналов RT в европейских странах"

"С западными спецслужбами он частично сотрудничал — как минимум строго выполнял предписания о блокировке RT в тех странах, где мы под санкциями. Не помогло. Что и требовалось доказать", – выдала она.

А "главный певец войны" в РФ "Шаман" взялся зазывать Дурова "вернуться домой". В записанном с этой целью ролике он заявил: "Паш, родной! Свободно и легко дышится только в России. Возвращайся домой. Здесь тебя помнят, любят и всегда ждут".

Задержание Дурова вынудило отреагировать даже экс-президента РФ, а ныне первого заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Тот припомнил основателю Telegram якобы отказ сотрудничать с российскими спецслужбами и заявил, что тогда предупреждал Дурова, что у того "будут серьезные проблемы в любой стране".

"Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем ещё и получив гражданство / вид на жительство в других государствах. Хотел быть гениальным "человеком мира", который отлично живёт без Родины. Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают", – заявил Медведев.

Примечательно, что на новость о задержании Дурова Медведев отреагировал спустя считанные часы после случившегося, тогда как после начала операции Украины в Курской области ему понадобилось около двух недель для того, чтобы сформулировать свою реакцию.

Напомним, о задержании Павла Дурова в аэропорту Парижа стало известно поздним вечером 24 августа. Впоследствии появились сообщения, что его взяли под стражу из-за ряда тяжелых обвинений.

По данным французских СМИ, Дурова задержали из-за "отказа сотрудничества с правоохранительными органами". В частности, считается, что инструментарий его мессенджера Telegram используют наркодилеры и другие преступники. Соответственно, "это делает его соучастником торговли наркотиками, детских преступлений и мошенничеств", считают следователи.