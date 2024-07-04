В России священника уволили за отказ молиться о победе над Украиной

В Новосибирской области России протоиерея Каинской епархии Русской православной церкви Вадима Перминова лишили сана, а затем уволили за нежелание молиться за победу над Украиной. Священник отказался читать молитву "О Святой Руси", поскольку считает "неприемлемым молиться за победу в братоубийственной войне".

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Ситуацию сам Перминов объяснил в комментарии российскому проекту "Мир всем", позиционирующем себя как антивоенный, и в собственном Telegram-канале "Каинская беседка". Отказ от чтения молитвы, адресованный митрополиту Новосибирскому и Бердскому Никодиму, священник написал еще перед Пасхой.

"Руководствуясь Писанием, перед которым я принял присягу, и своей совестью, считаю для себя неприемлемым молиться за победу в братоубийственной войне между православными христианами", – говорилось в отказе.

После этого в разговоре с архиереем Перминову пришлось отвечать на странные вопросы: почему он и сыновья не служили в армии, почему родители не воцерковлены, почему семья получает денежное иждевение от прихода больше прожиточного минимума на каждого иждивенца.

"Отказ читать молитву он (митрополит. - ред.) почему-то связал в своей голове с моим одобрением и, пожалуй, даже пропагандой однополых браков, и мне нужно было отчитаться перед ним, за я или против. В какой-то момент я просто замолчал", – описал разговор протоиерей.

После этого на епархиальном совете Каинской епархии Перминова уволили за штат и запретили служить, несмотря на то, что он отсутствовал, на этом заседании.

"Все без канонических оснований, правил, постановлений и ссылок на такие, пожалуй, в епархиальном управлении и совете не нашлось компетентного в церковном праве человека", – отметил священник.

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