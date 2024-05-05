Путинский патриарх Кирилл на пасхальной службе помолился за 'священные пределы России' и в очередной раз поддержал войну против Украины

Главарь Российской православной церкви Кирилл по случаю Пасхи помолился о российских оккупантах, которые продолжают убивать мирных жителей Украины. Путинский патриарх цинично выдал, что захватчики "защищают отечество".

При этом он выразил надежду, что Бог остановит противостояние между Россией и Украиной. Об этом Кирилл заявил в своем пасхальном обращении.

По словам главаря РПЦ, во время пасхальной службы он помолился о защите "священных пределов России". При этом путинский патриарх пожаловался, что российские оккупанты "теряют не только здоровье, но и жизни, защищая отечество".

Также в своем обращении патриарх Кирилл цинично говорил о "добрых делах", "любви" и "помощи ближнему". Кроме того, он выдал, что Российская православная церковь помогает оккупантам, которые пришли с войной в Украину.

Вместе с тем главарь РПЦ, который поддерживает военную агрессию против Украины, призвал граждан страны-террориста РФ молиться за свою власть и армию.

Напомним, российская пропаганда устроила показуху с диктатором Владимиром Путиным во время пасхального богослужения в Москве. Примечательно, что кремлевский убийца молился Богу пока российские дроны атаковали мирных жителей Украины. Такое кощунство вызвало волну возмущения в сети, а Путина сравнили с Сатаной.

Как сообщал OBOZ.UA, предстоятель Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей призвал провести обмен военнослужащими между Украиной и Россией. По его словам, необходимо обменять пленных по принципу "всех на всех".