В России священник назвал причиной войны отмену Горбачевым ряда законов в СССР: уничтожают страну изнутри. Видео

Российский священник – схиигумен Гавриил (Виноградов-Лакербая) считает, что причиной войны РФ в Украине стали законы, которые якобы более 30 лет назад отменил генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Он заявил, что таким образом общество стало развращено.

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Соответствующее видео с наставлениями священника после литургии в одном из храмов РФ появилось в Telegram. Виноградов-Лакербая сказал, что три отмененных закона из уголовного кодекса уничтожают страну изнутри (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Дело в том, что уничтожают страну просто другими способами. Этот способ известен давно. Развратить народ. И вот, вспоминается встреча Горбачева на Мальте с президентом, по-моему, если я не ошибаюсь Рональдом Рейганом, в результате этой встречи было то, что под влиянием президента Соединенных Штатов, вернувшись на родину, Горбачев отменил три закона", – выдал священник.

По его словам, при Горбачеве из уголовного кодекса изъяли наказание о проституции, о порнографии и о гомосексуализме.

"Были статьи, за которые вот эти люди, за этим преступления получали серьезные сроки. Все это было отменено. Это было началом той страшной войны, которая продолжается сейчас", – заявил россиянин.

Отметим, Горбачев действительно ездил на Мальту, где принял участие в саммите. Однако президентом США на тот момент уже был не Рейган, а Джордж Буш. Кроме того, стороны обсуждали окончание "холодный войны". Во время саммита не было подписано никаких официальных соглашений.

"Мир покидает одну эпоху и вступает в новую. Мы стоим в начале длинного пути. Это путь в эпоху прочного мира. Угрозы насильственных действий, недоверие, психологическая и идеологическая борьба – все это теперь должно кануть в вечность. Я заверил президента Соединённых Штатов, что никогда не начну войну против США", – заявил тогда Горбачев.

Касательно упомянутых священником законов, то это вообще случилось не во времена СССР.

"После распада СССР и образования Российской Федерации в 1991 году антигомосексуальная статья УК РСФСР отменена не была. В 1991 году по ней было осуждено 462 человека, в первом полугодии 1992 года – 227 человек", – говорится в Википедии.

А вопрос однополых браков был поднят еще позже: "В рамках законодательных реформ начала 90-х годов при подготовке принятия Конституции Российской Федерации и вступления страны в Совет Европы был принят 3акон РФ N 4901-I от 29.04.93, который среди прочего декриминализировал добровольные однополые отношения. Он был опубликован в Российской газете 27 мая 1993 года и с этого момента вступил в силу".

Подытоживая, россияне в очередной раз отличились не просто бредовыми, а лживыми заявлениями, которыми пытаются оправдаться развязанную своими же руками войну в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на российском телеканале "Спас" московский поп как разрешение ситуации в Киево-Печерской лавре сказал, что всех противников московского патриархата нужно уничтожать "солнцепеком".

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