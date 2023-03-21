В России собирают деньги на мемориальную доску 'вагнеровцу', забившему до смерти родную мать

В Пермском крае России решили установить мемориальную доску на школе "вагнеровцу", осужденному на 13 лет за убийство матери. Для этого в стране-агрессоре даже собирают деньги.

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Соответствующая информация появилась в Telegram. Отмечается, что речь идет о Дмитрие Донцуле. Организацией установления памятной доски убийце занимаются организация "Боевое Братство" и НКО "Мать защитника Отечества".

Именную памятную доску хотят установить на образовательном учреждении. На этой доске, конечно же не напишут, что он был судим за убийство матери.

"Согласно приговору Осинского районного суда, Донцул, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес своей матери не менее 86 ударов. Двадцать ударов пришлось по голове, десять ударов по шее, шестнадцать по грудной клетке, остальные удары руками и ногами он наносил по всему телу. Женщина скончалась на месте. Свою вину Донцул не признал, сказал, что мать его оскорбила, и поэтому он ее избил. Убивать не хотел, помнит, что нанес ей всего восемь ударов", – сказано в сообщении.

Более того, свидетели на суде подтвердили, что преступник избивал мать и раньше. Он забирал ее пенсию, которую потом пропивал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России торжественно открыли мемориальную доску погибшему российскому солдату Денису Ковырзину, который оказался сидевшим экс-полицейским. Он состоял в ЧВК "Вагнер".