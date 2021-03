Россия вконец оскандалилась на теме вакцинации. На прошлой неделе, 1 марта, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил на заседании специального комитета Европарламента по иностранному вмешательству в демократические процессы Европейского союза, включая дезинформацию. Его доклад был посвящён теме информационных угроз — как оказалось, чаще всего они исходят от России (раскрыт секрет Полишинеля).

Жозеп Боррель отметил, что среди прочего, Россия ведёт активную кампанию по дискредитации западных вакцин и производителей, распространяет фейки и подливает масла в огонь народного недовольства ограничительными мерами. "Например, прокремлевские СМИ много писали о предполагаемых побочных эффектах людей, даже умирающих после вакцинации Pfizer / BioNTech", — отметил он. По его словам, иностранное вмешательство представляет серьёзную угрозу безопасности Европейского союза и его партнёров, и на неё необходимо реагировать.

Реагировать начали сразу. К примеру, 4 марта стало известно, что немецкие банки отказались обслуживать структуры государственного российского телеканала Russia Today — главного рупора пропаганды за границей, которым руководит Маргарита Симоньян (та самая, которая в январе призвала включить украинский Донбасс в состав России). Как сообщили в Russia Today, в феврале структуры получили уведомления о закрытии счетов в Сommerzbank с 31 мая. Они направили несколько десятков запросов в другие немецкие, а также европейские банки с филиалами в Германии, но повсюду получили твёрдый отказ. Надеемся, это событие станет первой ласточкой, и скоро мы увидим косяк перелётных птиц-пропагандистов, которые возвращаются с "загнивающего Запада" в матушку-Россию.

Услышав обвинения в свой адрес, Россия попыталась оправдаться, сделав официальное заявление в духе "я — не я, и лошадь не моя, и сам я не извозчик", но получила новую порцию оплеух. Вашингтон обвинил российские спецслужбы в распространении дезинформации об американских вакцинах. В частности, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что четыре российских сайта активно распространяли недостоверную информацию о двух препаратах, одобренных в США (Moderna и Pfizer / BioNTech). "Очевидно, что Россия прибегает к своим старым уловкам и тем самым потенциально подвергает людей риску из-за распространения дезинформации о вакцинах, которые, как мы знаем, спасают жизни каждый день", — сказал чиновник.

Нед Прайс не уточнил, о каких сайтах идёт речь, однако пресс-секретарь Госдепартамента США сообщила Reuters их названия со ссылкой на Центр глобального взаимодействия, созданный для противодействия враждебной пропаганде. Она назвала сайт News Front, который контролирует Федеральная служба безопасности России (ФСБ), сайты New Eastern Outlook и Oriental Review, за которыми стоит Служба внешней разведки России (СВР). В дезинформации участвовал также сайт Rebel Inside, который контролирует Главное управление Генерального штаба Вооружённых сил России (ГРУ). "Департамент продолжит разоблачать гнусную деятельность России в Интернете, — заявила она. — Мы также продолжим тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнёрами, чтобы обеспечить глобальный ответ на борьбу с дезинформацией".

Отдуваться за бесчинства роспропаганды опять пришлось пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. "Мы не понимаем причин подобных заявлений. Мы и дальше намерены терпеливо разъяснять, что подобные сообщения являются полным абсурдом, — заявил Дмитрий Сергеевич. — Мы всегда были против, чтобы каким-то образом политизировать любые вопросы, связанные с вакциной". Мело, мело по всей земле... как сказал как-то Владимир Путин, иногда Песков "несёт пургу".

Заявления европейских и американских властей не стали новостью. На то, что Россия ведёт кампанию по дезинформации западных вакцин и производителей, неоднократно обращали внимание журналисты, к примеру, таких авторитетных изданий, как The Wall Street Journal и The New York Times. По большому счёту, чтобы понять, что происходит, не надо даже читать журналистских расследований. "В Австрии расследуют смерть привитой AstraZeneca пациентки", "В Японии зафиксирован второй случай анафилактической реакции на вакцину Pfizer", "В Южной Корее после прививки от коронавируса умерли двое пациентов", "Шесть человек умерли в ходе исследования вакцины Pfizer и BioNTech", "Французская газета констатировала провал Европы в гонке вакцин от COVID-19" — заголовки российских изданий говорят сами за себя. Роспропаганда пишет тексты так, чтобы читателям не приходилось искать смысл между строк, а сразу всё стало понятно: "российские вакцины от коронавируса лучшие в мире, от западных — все мрут как мухи".

Пикантности этой истории добавляет тот факт, что российскими чудо-вакцинами, в частности, "Спутником V", никто не спешит прививаться (даже в самой России) в то время, как западные препараты нарасхват, а производственные мощности западных компаний законтрактованы на месяцы вперёд. Всё потому, что Россия не может не только доказать эффективность и безопасность своих вакцин, но и обеспечить поставку необходимого для вакцинации количества доз. Из-за этого партнёрам, которые по разным причинам (к примеру, в Мьянме российскую вакцину одобрили аккурат после госпереворота, который случился аккурат после визита министра обороны России Сергея Шойгу) подписали контракты с Россией на поставку "Спутника V", приходится в экстренном порядке закупать вакцины из Китая, чтобы не сорвать вакцинацию. Россия же выглядит как злая собака на сене — запустила кампанию по дезинформацию западных препаратов, а с поставками своих не справляется.

В мире порядка 118 млн выявленных случаев заражения коронавирусом Covid-19 и около 312 млн сделанных прививок. 65% из них приходится на пять стран: США, Китай, Великобританию, Индию и Бразилию. По доле привитого населения в лидерах Израиль, Сейшелы, ОАЭ. А вот России, где за три месяца привито всего 3,5% населения, нечем гордиться.

Роспропаганда вещает, что "Спутник V" зарегистрирован в 45 странах и, обогнав Pfizer, вышел на второе место мире по популярности у регуляторов, но это — пиррова победа. В России так и не смогли масштабировать процесс производства препарата, и не совсем понятно, как российские власти будут выполнять обязательства по заключённым контрактам.

В частности, случился политический скандал в Аргентине, куда из 25 млн доз, обещанных Россией ещё в декабре 2020 — январе 2021 года, 1,2 млн прибыли в январе — феврале 2021 года и ещё 1,25 млн сейчас (для сравнения, компания Pfizer планирует поставить на рынок 2 млрд доз в 2021 году). Из-за срыва поставок, в Аргентине начался политический кризис и властям пришлось срочно закупать китайскую вакцину.

Россия также оконфузилась в Парагвае, куда поставила только 4 тыс. доз вакцины при том, что "Спутник V" был зарегистрирован в этой стране ещё 15 января 2021 года. Публичные требования медиков увеличить поставки препаратов за неделю переросли в стычки с полицией. Президент был вынужден отправить в отставку несколько министров и руководителя президентского аппарата. Поставок вакцины так и нет, и протестующие по всей стране открыто говорят, что готовы оставаться на улицах, пока президент и все члены правительства не покинут кресла.

"Спутник V" спровоцировал политический кризис в Словакии. Там премьер в обход президента и правительства закупил вакцину, а потом неудачно "пошутил", что пообещал Москве Закарпатскую область Украины... И всё это — цветочки. А ягодки пойдут тогда, когда вакцинный "карточный домик" окончательно рухнет и России предъявят претензии в срыве вакцинации все страны, которые подписали договора.

Ещё одна новость с "пропагандистских полей" — 8 марта стало известно, что президент Сирии и его супруга заразились коронавирусом Covid-19. Забавно, а ведь ещё в октябре 2020 года в интервью одному из российских пропагандистских изданий Башар Асад рассказал о своём неистовом желании привиться "Спутником V". Привиться-то, очевидно, привился, а вот только вакцина как-то не сработала... Зато премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который в обход Европейского агентства лекарственных средств (EMA) открыл дорогу препарату в Европу, не стал рисковать, как Башар Асад, и привился китайской Sinopharm.

Не исключено, что президент Сирии не особо поверил в путинские сказки про "лучшую в мире вакцину" и решил дождаться, когда "Спутником V" уколется Владимир Путин. Правда, ждать придётся долго. На днях Владимир Владимирович заявил, что сделает укол в конце лета — начале осени 2021 года, сославшись на прививочный план. Это несколько расстроило россиян, и на change.org появилась слёзная петиция "Президент РФ Владимир Владимирович Путин должен вакцинироваться „Спутник V“". Её авторы считают, что "россияне не начнут массово прививаться, пока президент личным примером не докажет, что это безопасно и крайне необходимо в данный момент". И требуют, чтобы Владимир Путин привился немедленно, и это событие транслировали федеральные телеканалы.

Близкое окружение президента тоже не особо верит в вакцину. К примеру, 6 марта стало известно, что коронавирусом Covid-19 заразился помощник президента России Максим Орешкин. И не успели россияне задуматься, что не так со "Спутником V", как 9 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщил, что всего "22% депутатов сделали прививки".

Если 78% народных избранников в России не верят в российскую науку, стоит ли осуждать европейцев. В частности, глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Криста Виртумер-Хохе в эфире австрийского телеканала ORF сказала, что экстренная регистрация вакцины "Спутник V" невозможна, так как информации о ней пока недостаточно. Она сравнила экстренную регистрацию с "русской рулеткой" и не рекомендовала использовать препарат до официального разрешения регулятора.

Это вполне справедливое замечание вызвало бурю негодования роспропаганды, а разработчики препарата даже потребовали извинений... (спасибо, на дуэль госпожу Кристу Виртумер-Хохе не вызвали). Похоже, в недрах ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Минздрава России и ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны России (ныне под санкциями США из-за причастности к разработке химического и биологического оружия), которые разработали вакцину, перечитали на ночь дамских романов.

