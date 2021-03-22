Вовочка приходит в школу и первым делом идет к учительнице. Та сразу заметила такой необычный маневр и спрашивает:

-Вовочка, а почему без портфеля и "сменки"?

Но Вовочка не смутился, а прямиком подходит к ней и протягивая листок бумаги и конверт, заявляет:

-Марьиванна, я попрощаться. Дедушка из Америки прислал письмо и приглашает переехать к нему жить. У него – огромное ранчо, две фабрики и сеть магазинов, но он ослеп. Тяжело ему. Так что еду в Америку.

-Но Вовочка, он же может все продать, приехать сюда, передать деньги на стройку БАМа, а мы возьмем над ним шефство. Всем классом.

Вовочка озабоченно вынимает листок бумаги из рук учительницы и сосредоточенно читает, потом его лицо светлеет и он говорит:

-Мариванна, ну вот же написано, что дедушка ослеп, а не е**нулся!

Старый, совковый анекдот времен, когда на Московии не было Вовочки, и нас еще Бог миловал.

***

По сообщениям из РФ, которые пошли с самого утра, можно сделать вывод о том, что там уже сурово приготовились чему-то совсем нехорошему. Причем, ожидают они это прямо в ближайшее время. Так, министерство финансов РФ в своей пояснительной записке к проекту поправок к бюджетному кодексу предупредило о росте вероятности блокировки российских активов в США и Западной Европе.

По мнению ведомства, следует немедленно предоставить значительную долю свободных средств ФНБ в виде межгосударственных кредитов на закупки российской продукции. Этот ход, по мнению ведомства, снизит риски блокировки или ареста российских активов за рубежом, прежде всего в США и странах Западной Европы. То есть, инициатива предполагает размещение средств ФНБ фактически в валютных активах, но при этом вне юрисдикции стран, проводящих санкционную политику.

Мы только на прошлой неделе писали о том, что этот последний государственный резервный фонд стал доступен для опустошения и на этой неделе будет утвержден перечень получателей средств и общий объем изъятия. К этому понедельнику субъекты, заинтересованные в получении средств ФНБ, должны были оформить свои заявки и обоснование на получение средств и эта заявка стала одной из самых откровенных.

Как видим, здесь нет предложений построить подземные ледоколы или запустить гигантские мощности по сжижению несжижаемого, а просто написано – активы надо превратить в валюту и вывести из США и Европы, в первую очередь, да хоть в Оман, чтобы те там не санкционировали и не конфисковали. В этой заявке все настолько красиво, что ее просто нельзя было не заметить.

Еще раз и медленно. ФНБ располагает какими-то ликвидными активами – рублевыми, валютными и возможно – драгметаллами. Все это находится внутри РФ и в общем, трудно себе представить его лучшую защиту где-то. И вот, чтобы всю эту красоту спасти еще лучше, предлагается все активы превратить в валюту, куда-то вывезти из РФ и где-то спрятать.

Помнится, перед развалом совка или гибелью Третьего Рейха золото партии тоже вывозилось и пряталось в юрисдикциях, до которых противник не смог бы дотянуться. Заметим, и в первом, и во втором случае все было спрятано настолько надежно, что его и до сих пор не нашли. Кстати, нечто подобное провернул и Витя-проффесор. Но там – точно известно, что он вынул все, что было в активах Нацбанка, обналичил или загодя превратил в золото, после чего со всем этим, поскакал по пеньками из Межигорья до Омана. Вернее, поскакал его самолет, полет которого удалось наблюдать лично на Флайтрадаре. Как это не странно, но туда же, пусть и не по пенькам, а на лыжах, но не менее тайно, попал и янелох. Причем, встал на лыжню в Буковеле, а снял свои лыжи уже в оманском Мускате.

Но по законам жанра, уже должна появиться Марьиванна и она таки появилась, в облике унылой лошадки, которая идет поперек борозды. Известно, что речи Сереги Лаврова четко соотносятся с количеством измельченного до состояния пудры овса, попавшего в его ноздри. При определенном количестве употребленного продукта он начинает видеть параллельную реальность и даже в ней что-то делать. Иногда – по-маленькому, а иногда и по-крупному. В этот раз он зашел не то, чтобы с какой-то новой карты, но сделал это настойчиво и это наводит на мысль о том, что качество овса, как и калибр его помола, могут возвращать лошадку к старым темам, но на новый лад. То есть, он не только в параллельную реальность заглядывает, но и возвращается назад в будущее, разбрызгивая носом пространственно-временной континуум.

В этот раз Лавров напором вылил поток своего сознания на журналистов китайских СМИ. Главной мыслью министра снова стала идея о том, что РФ и Китаю нужно уходить от доллара и контролируемых Западом международных платежных систем. Если бы это исходило только от него, то все можно было бы списать на качество овса, но как мы отметили выше, нечто подобное предлагает и Минфин РФ, а это значит, что либо они употребляют один и тот же овес, либо что-то из двух одно. Ну а прямо Лавров сказал следующее:

"Жизнь заставляет нас выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех "причуд", которые демонстрируют наши западные партнеры…"

В этой части речи Лошади звучит уверенность в том, что все вокруг – с причудами и только у него, уделавшего аргентинской мукой весь свой портрет, а также – портрет Захаровой, Пескова и прочих, причуд нет вовсе. В общем, тут Лавров явно вошел в роль поручика Ржевского с его каламбуром о виконте де Бражелоне. Но это – не все. Дальше – тоже интересно.

"Они продвигают свою идеологизированную повестку дня, нацеленную на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран. Эта политика идет вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится "на неправильной стороне истории". Исторический процесс все равно возьмет свое".

О правильной стороне истории рассказывает поц, в стране которого мракобесие тянет ее в средневековье, чья армия, впервые в 21 веке, фактически уничтожила целую страну – Сирию. Это говорит деятель, в чьей стране садят за лайк или "одиночный пикет" и где один из самых больших разрывов в мире между богатыми и бедными. И вот он рассказывает об идеологии, а тем более – об истории. Ему бы помолчать, после штурмов фанерных Рейхстагов и задрапированных под танки Жигулей. Но он добавил еще:

"Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару".

И это он предлагает Китаю, который в свое время получил доступ на самый богатый в мире американский рынок. Доступ, который ни совок, ни РФ даже близко не смогли получить. Такое он предлагает экспортно ориентированной стране, которая вообще не торгует сырьем и от рынков сбыта зависит вся ее экономика.

Ну и самое интересное то, что вот так рассказывает чувак, страну которого Штаты несколько раз спасали от голода и гибели. В последний раз это случилось в 1991 году. Тем не менее, это жу-жу не спроста. На Московии явно ощущают приближение новых времен и как обычно, желают затащить в болото, куда они погружаются, еще кого-то. Так было все время существования этого образования и так будет до его кончины. Главное, ускорить этот процесс максимальным образом, чтобы иметь минимум издержек.