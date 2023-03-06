В России с почестями похоронили наемника ЧВК ''Вагнер'', который пытал и убил знакомого: ему дали медаль ''за отвагу''. Фото

В Пермском крае России с почестями похоронили наемника ЧВК "Вагнер" Юрия Новикова. Он пытал и убил своего знакомого, за что отбывал срок в тюрьме.

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Более тому, убийце дали медаль "за отвагу". Об этом сообщает Telegram-канал "Сирена".

Похорон Новикова состоялся 24 февраля в одном из сел Березовского округа. На его похоронах выступил глава местной администрации Игорь Чайкин.

Кроме того, на могилу наемника возложили венки, которые обычно кладут на могилы военных путинской армии.

В документах Пермского краевого суда говорится, что Новиков был приговорен к 24 годам колонии за то, что он убил своего знакомого. Мужчина отказался взять ответственность на себя, когда Новикова заподозрили в незаконной вырубке леса. В качестве "наказания" наемник вместе с приятелями вывез мужчину в лес, пытал и убил. В колонии Новикова завербовала ЧВК "Вагнер".

Напомним, в Башкирии никто не хочет хоронить ликвидированного в Украине наемника. Семья "вагнеровца" отказывается это делать, а знакомые говорят, что у них нет денег. Дошло до того, что через социальные сети ищут спонсора похорон.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Краснодаром (РФ) в станице Бакинская кладбище наемников частной военной компании "Вагнер", ликвидированных на так называемой "спецоперации", продолжает расти. С начала февраля 2023 года там прибавилось порядка 90 могил оккупантов.

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