В России решили реформировать военные округа: в ISW объяснили, что стоит за инициативой и оценили последствия

В стране-агрессоре РФ продолжают усилия по реструктуризации военно-административного контроля над военными службами в мирное время. Очевидно, там выводят админуправление военно-воздушными силами и военно-морским флотом из военных округов.

Вероятной целью агрессора является попытка сосредоточиться на обучении и подготовке оккупационных сил к боевым действиям. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Предполагается, что Кремль стремится восстановить военные округа, прежде всего, как штабы для российских сухопутных войск и разукрупнить административные штабы мирного времени для ВВС и ВМФ. Так, объединенные российские оперативные группы, по-видимому, по-прежнему будут возглавляться общевоенным оперативным командованием в военное время.

"Разукрупнение же админуправления военно-морскими и военно-воздушными силами из штаба, ответственного за управление сухопутными войсками, вероятно, позволит устранить бюрократические преграды в мирное время, а командующим военными округами – сосредоточиться на обучении и подготовке сухопутных войск к боевым действиям", – считают в ISW.

Аналитики говорят, что усилия России по переориентации военных округов на чистое управление сухопутными силами могут помочь ей упростить и ускорить активацию своих сухопутных войск во время будущего конфликта.

Российские войска, вероятнее всего, будут продолжать формироваться и действовать в составе совместных объединенных группировок сил под единым оперативным командованием в военное время, в частности, во время текущих боевых действий в Украине.

Однако экспертам пока не ясно, как эта административная реструктуризация повлияет на военную кампанию России против Украины в долгосрочной перспективе. Такое изменение вряд ли повлияет на ближайшую боевую обстановку, поскольку многие действующие в Украине подразделения армии РФ ныне организованы в межвидовые группировки сил.

"Эта реструктуризация может помочь российским войскам быстрее восстановить многочисленные виды вооруженных сил, чем они могли бы сделать это в том случае, поскольку российским сухопутным, военно-морским и военно-воздушным силам, возможно, не придется конкурировать за административные ресурсы одного военного округа", – оценили в ISW действия РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, на сайте российского парламента появилась информация о плане Путина разместить на территории Беларуси новые российские военные базы. Это предусмотрено законопроектом о ратификации соглашения по гарантии безопасности в пределах их так называемого союзного государства, который диктатор накануне внес в госдуму РФ.

