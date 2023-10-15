В России размечтались 'сравнять' Авдеевку с землей трехтонными бомбами. Видео

Кремлевские пропагандисты отчаянно пытаются оправдать разгром оккупантов под Авдеевкой Донецкой области Силами обороны, прибегая к самым нелепым методам. Так, очередной агитатор войны с Украиной Сергей Мардан сравнил российских захватчиков с Израилем и призвал сбрасывать на воинов ВСУ трехтонные бомбы, как это делают ЦАХАЛ с террористами ХАМАС,

Кадры фантасмагорического спича транслировали пропагандистские СМИ. На них опальный ведущий разглагольствует о том, что другого способа "денацифицировать" Авдеевку, как сравнять ее с землей, просто не существует (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У нас враги такие же как ХАМАС для Израиля, это солдаты ВСУ или любой человек с желто-синим шевроном – это наш собственный ХАМАС. Поэтому я надеюсь, что эту сволочь, которая засела в Авдеевке, сравняют с землей трехтонными бомбами, как это делает Израиль с террористами в секторе Газа", – на грани истерики вещает Мардан.

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Едва ли пропагандист озабочен объяснить своей неприхотливой публике, каким образом армия, вторгшаяся на территорию суверенной страны, может претендовать на аналогию с Израилем, который сам на протяжении своего существования постоянно борется с агрессорами, террористами и захватчиками. Если бы у Мардана работали причинно-следственные связи, то он бы понимал, что именно Москва сегодня воплощает в себе все признаки преступной экстремистской группировки.

Как сообщал OBOZ.UA, попытки взять Авдеевку в тесное кольцо не принесли оккупационной армии России никаких результатов. При этом захватчики потеряли много единиц своей военной техники, а потери личного состава просто безумные.

При этом противник, атакуя город, применял фосфорные боеприпасы вопреки международным конвенциям.

"Используют фосфор, хотят забрасывать все вокруг своим мясом. Наша армия сейчас в сложных боях держит позиции. Мы все должны помнить – война продолжается. Цель врага неизменна – убить нас всех", – прокомментировал вражеские методы глава Офиса президента Ермак.

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