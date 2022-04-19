В России размечтались, чего добьются войной против Украины: результаты соцопроса

Российское население верит, что война РФ против Украины завершится "судом над нацистами" и отказом нашего государства от вступления в НАТО. Также треть россиян рассчитывают на признание независимости террористических организаций "Л/ДНР".

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, которые Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал 19 апреля. По мнению 88% опрошенных, в Украине существуют нацистские организации.

Среди всех респондентов 76% считают, что такие организации представляют угрозу для России, а 70% верят, что украинская власть поддерживает нацистов.

В связи с этим 45% россиян верят, что развязанная Путиным война завершится "судом над украинскими нацистами за совершенные преступления". Еще 39% респондентов считают, что в итоге Украина откажется от вступления в НАТО и объявит о внеблоковом статусе.

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Также треть опрошенных, а именно 34% верят, что после войны Украина признает независимость террористических группировок "Л/ДНР" на востоке нашей страны. Еще 32% россиян верят в закрепление безъядерного статуса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в середине марта проводился опрос, согласно которому выяснилось, что в России 86,6% граждан поддерживают вторжение путинской армии на территории стран Евросоюза. В качестве потенциальных жертв они выделяют Польшу, Эстонию, Литву и Латвию.