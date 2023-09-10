В России разбился частный вертолет Robinsson

В России случилось ЧП. В воскресенье, 10 сентября в стране-агрессоре разбился частный вертолет Robinsson.

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Об этом сообщают росСМИ. Согласно информации, борт разбился под Вологдой.

Предварительно, на борту были три человека. Отмечается, что двое из них чудом выжили, еще одного ищут спасатели. Предполагается, что он утонул.

Известно, что борт Robinson выполнял незарегистрированный полет над озером Воже.

"Шел на малой высоте, в какой-то момент пилот потерял управление, и машина рухнула в воду", – пишут росСМИ.

Как известно, 23 августа в России в Тверской области разбился бизнес-джет. По предварительным данным, упал самолет, принадлежащий военному преступнику и владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

Как сообщал OBOZREVATEL, авария, в которой погиб Пригожин, произошла в Бологовском районе Тверской области, в 15 километрах от авиабазы "Хотилово". В настоящее время на месте падения обнаружены тела 4 погибших. Всего в самолете находились 10 человек – 7 пассажиров и 3 члена экипажа.

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