В России произошло ЧП с бомбардировщиком: погибли трое военных

В Калужской области России 23 марта при взлете потерпел аварию дальний бомбардировщик Ту-22М3. В результате ЧП погибли трое военных.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Отмечается, что инцидент произошел на военном аэродроме под Калугой, у самолета при запуске двигателей сработали катапульты.

Сначала в местных соцсетях заявлялось, что члены экипажа катапультировались и выжили, однако данные об их состоянии были неизвестны. Позже поступила информация о смерти трех военных.

"На земле при запуске двигателей сработали катапульты. Три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора", – сказал собеседник агентства.

По данным РЕН ТВ, на борту военного самолета находилось четыре человека, одному летчику удалось выжить – из-за того, что он успел пристегнуться в то время, как остальные еще закреплялись в кабине. В Минобороны РФ подтвердили только информацию о смерти трех военных. Погибшего полковника, командира полка, звали Вадим Белослюдцев.

Погибший командир полка Вадим Белослюдцев vaul.ru

В СМИ, ссылаясь на источники, пишут, что тяжелого вооружения на борту разбившегося самолета не было. А в единой дежурной диспетчерской службе Кировского района Калужской области уточнили, что местные жители из-за ЧП не пострадали.

Ту-22М3 – дальний бомбардировщик, модификация известного в СССР стратегического бомбардировщика Ту-22М.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ленинградской области России 8 января во время полета столкнулись два легкомоторных самолета. Пилот и два пассажира воздушного судна Paper погибли.