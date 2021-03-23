У Росії трапилася НП з бомбардувальником: загинули троє військових

У Калузькій області Росії 23 березня під час зльоту зазнав аварії дальній бомбардувальник Ту-22М3. Внаслідок НП загинуло троє військових.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерела. Зазначається, що інцидент трапився на військовому аеродромі під Калугою, у літака під час запуску двигунів спрацювали катапульти.

Спершу в місцевих соцмережах заявлялося, що члени екіпажу катапультувалися й вижили, однак дані про їхній стан були невідомі. Пізніше надійшла інформація про смерть трьох військових.

"На землі під час запуску двигунів спрацювали катапульти. Три людини загинули, зокрема командир полку, який сидів на місці інструктора", – сказав співрозмовник агентства.

За даними РЕН ТВ, на борту військового літака перебувало чотири людини, одному льотчику вдалося вижити – через те, що він встиг пристебнутися в той час, як інші ще закріплювалися в кабіні. У Міноборони РФ підтвердили тільки інформацію про смерть трьох військових. Загиблого полковника, командира полку, звали Вадим Белослюдцев.

Загиблий командир полку Вадим Белослюдцев vaul.ru

ЗМІ, посилаючись на джерела, пишуть, що важкого озброєння на борту літака, що розбився, не було. А в єдиній черговій диспетчерській службі Кіровського району Калузької області уточнили, що місцеві жителі через НП не постраждали.

Ту-22М3 – дальній бомбардувальник, модифікація відомого в СРСР стратегічного бомбардувальника Ту-22М.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Ленінградській області Росії 8 січня під час польоту зіткнулися два легкомоторні літаки. Пілот і двоє пасажирів повітряного судна Paper загинули.