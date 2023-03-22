В России ракетную атаку по монастырю УПЦ МП возле Одессы назвали ударом по аэродрому, с которого били по Джанкою. Фото

В России прокомментировали свою атаку на Одесскую область вечером 21 марта, в результате которой ракета прилетела по монастырю УПЦ МП возле Одессы. В РФ заявили, что на самом деле они якобы нанесли удар по военному аэродрому.

Видео дня

Именно с него, пишут пропагандистские ресурсы, Украина якобы могла запускать дроны, которые 20 марта спровоцировали "бавовну" в оккупированном Крыму. Напомним, что в тот вечер в Джанкое, по данным ГУР МО, были уничтожены российские ракеты "Калибр".

В РФ также распространили кадры момента удара, которые публиковали в одесских пабликах.

"На аэродроме базируется большое количество военной техники ВСУ, после взрыва на месте прилета начался сильный пожар", – выдали пропагандисты.

На самом же деле российская ракета прилетела по общежитию для послушников монастыря. В результате инцидента есть раненые, одного человека госпитализировали.

В России традиционно обвинили Украину в распространении фейков, продолжая утверждать, что их удар якобы был нанесен по аэропорту, а не по зданию монастыря. Множество кадров с места прилетов ракеты не остановили оккупантов.

"О боге вспомнили — ЦИПСО по следам налета на Одессу истерично разгоняют информацию о якобы пострадавших от русских ракет "послушниках УПЦ", – писали в российских пабликах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия 21 марта ударила по Одессе ракетами. В городе раздались взрывы, силам ПВО удалось сбить часть вражеских снарядов, однако есть и прилет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!