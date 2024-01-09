В России произошло ЧП на железной дороге, 14 грузовых вагонов сошли с рельсов: появились подробности. Фото

На Забайкальской железной дороге в России произошла масштабная авария. Там столкнулись два поезда, в результате чего 14 вагонов сошли с рельсов, из них пять – перевернулись.

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Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на МЧС региона. Причину аварии, произошедшей вечером 8 января, пока не называют, однако заверили, что пострадавших нет.

Отмечается, что инцидент повлек за собой остановку пассажирских поездов №2 Москва – Владивосток и №392 Чита – Благовещенск. Ряд поездов также отменили или задерживаются. Железнодорожники пообещали обеспечить пассажиров едой и водой.

Напомним, в ноябре-декабре на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали по меньшей мере дважды побывала "бавовна". Сначала там грузовой поезд взорвался прямо в Северномойском тоннеле – во время его движения сработали четыре взрывных устройства. Позже взлетел на воздух еще один грузовой поезд, перевозивший топливо.

Железнодорожную "Чернобаевку" устроила россиянам Служба безопасности Украины. Там отметили, что указанная магистраль соединяет Россию с Китаем и используется среди прочего для военных поставок.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 8 января в Нижнем Тагиле Свердловской области раздался взрыв на железной дороге. Неизвестные заложили взрывное устройство под цистерну с топливом.

– В декабре в Курской области жаловались на атаку БПЛА. Прилет пришелся в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева – там была повреждена компрессорная станция.

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