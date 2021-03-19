В России произошел взрыв в многоэтажке: есть жертвы и пострадавшие. Фото ЧП

В Химках Московской области России 19 марта прогремел взрыв в многоквартирном доме, предварительно, из-за бытового газа. В результате пожара в квартирах погибли двое мужчин и двое детей, еще четверо жителей пострадали.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. В сети очевидцы опубликовали кадры с места ЧП (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что смертельный инцидент произошел в девятиэтажке, из-за взрыва загорелись две квартиры, частично обвалились межкомнатные перекрытия.

Пожар смогли быстро потушить. Сразу было известно о смерти мужчины и двух детей, но во время спасательной операции под завалами обнаружили тело еще одного жителя.

Специалисты регионального Минэнерго временно отключили системы газоснабжения для 36 квартир.

Эвакуированных людей разместили в местной школе №16. При этом возле дома в Химках после взрыва развернули оперативный штаб.

Ссылаясь на источники в экстренных службах, издание пишет, что газовое оборудование в этом доме проверяли буквально в феврале. На место ЧП 19 марта выехал прокурор города Денис Андреев, его ведомство начало проверку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Лесосибирск Красноярского края (РФ) во вторник, 16 марта, произошел смертельный пожар в жилом доме. Жертвами стали четверо несовершеннолетних.