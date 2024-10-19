В России произошел взрыв газа в жилом доме, есть погибшие и разрушения. Видео

Ранним утром 19 октября в городе Кирсанов Тамбовской области РФ прогремел взрыв в многоквартирном доме. Сообщается об утечке бытового газа.

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Известно о минимум двух погибших и нескольких раненых. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

Взрыв во многоэтажке, по его словам, прогремел в 04:55 по местному времени по улице Коммунистической, 29.

Пожар охватил площадь в 150 кв м.

"Взрыв произошел на 4 этаже, есть разрушения. На место оперативно выехали все необходимые службы. Пожар был локализован в 5.41. Люди из дома эвакуированы. На настоящий момент за медицинской помощью обратились 8 жильцов, которые были доставлены в медицинское учреждение, 5 человек от госпитализации отказались. По предварительной информации, 2 человека погибли", – отметил Егоров.

Об утечке бытового газа, приведшей к взрыву, сообщили также в МЧС РФ. Там, правда, назвали другое количество пострадавших: по версии МЧС, всего пострадали четыре человека, два из них погибли.

"Спасены пять жильцов. На месте работают 34 специалиста и 18 единиц техники", – утверждает одно из пропагандистских СМИ.

Напомним, ранее стало известно, что ночью 19 октября в российском Брянске после "работы ПВО" вспыхнул пожар. Местные власти сетуют на "обломки дронов", которые якобы были сбиты. Один из "обломков", по версии губернатора Брянской области, вызвал пожар "на чердаке нежилого помещения": в сети же утверждают, что "нежилое помещение" оказалось одним из заводов в городе.