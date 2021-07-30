В России прогремел мощный взрыв на химзаводе, есть пострадавшие

На одном из крупнейших химических заводов юга России произошел взрыв. Речь идет о предприятии "Комбинат "Каменский" в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.

Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash. Семь человек с химическими ожогами доставили в больницу.

Предварительно, в 20:25 29 июля загорелось оборудование в одном из цехов завода, затем прогремел взрыв. Рабочие, которые там находились, не успели покинуть здание.

Пожарным удалось локализовать огонь спустя полчаса.

Все пострадавшие сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. Шестеро из них критические, у них обожжены 100% тела, передает Telegram-канал Baza.

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По словам источников, цех, в котором произошел инцидент, относится к "закрытому" типу, то есть в нем производится продукция особого назначения. Кроме обычной продукции, "Комбинат "Каменский" также выполняет заказы для Минобороны РФ.

Как пишут ростовские СМИ со ссылкой на сотрудников предприятия, все пострадавшие работники – практически новички, которые не должны были находиться в зоне с таким высоким уровнем опасности. Однако находились из-за сокращений на комбинате и нехватки кадров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в немецком городе Леверкузен 27 июля прогремел мощный взрыв на химическом предприятии, оператором которого является компания Currenta. В результате ЧП погибли два человека, еще 31 пострадал.

Позднее стало известно, горел перегрузочный комплекс нефтебазы.