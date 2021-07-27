В Германии прогремел мощный взрыв на заводе, поднялся столб черного дыма. Видео
В немецком городе Леверкузен днем во вторник, 27 июля, прогремел мощный взрыв на заводе, расположенном в индустриальном парке для химических компаний. В результате ЧП в небо поднялся столб густого дыма, о жертвах и пострадавших информации не поступало.
Из-за инцидента местные власти объявили крайнюю степень опасности, сообщило издание The Washington Post. А очевидцы в соцсетях написали, что речь идет о мусороперерабатывающем заводе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Операторы химпарка в Леверкузене, который расположен примерно в 20 километрах севернее Кельна на реке Рейн, заявили, что причина ЧП не установлена.
При этом добавили, что на ликвидацию возгорания были задействованы пожарные. А другие специалисты экстренных служб – для выяснения степени загрязнения воздуха.
Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Германии классифицировало взрыв как "крайнюю угрозу".
Опасаясь утечки опасных газов из Chempark Leverkusen, жителей попросили оставаться внутри помещений, держать окна и двери закрытыми.
По словам местных жителей, взрыв произошел в районе Буерриг якобы на заводе, где перерабатывают и в том числе сжигают мусор.
Известно, что на территории Chempark Leverkusen в городе расположена одна из крупнейших химических немецких компаний Bayer.
"Завод по сжиганию мусора Bayer в Леверкузене взорвался около 10-15 минут назад. Если вы рядом, будьте осторожны", – написал пользователь Twitter.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Ривне 20 июля произошел масштабный взрыв на химическом заводе "Ривнеазот". После ЧП в небе над городом образовалось ярко-желтое облако.
Кроме коррозии трубы, предварительной причиной происшествия было названо несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя.
Министр внутренних дел Денис Монастырский опубликовал фото места прорыва трубопровода на заводе, который стал причиной аварии.