В Германии прогремел мощный взрыв на заводе, поднялся столб черного дыма. Видео

В немецком городе Леверкузен днем во вторник, 27 июля, прогремел мощный взрыв на заводе, расположенном в индустриальном парке для химических компаний. В результате ЧП в небо поднялся столб густого дыма, о жертвах и пострадавших информации не поступало.

Из-за инцидента местные власти объявили крайнюю степень опасности, сообщило издание The Washington Post. А очевидцы в соцсетях написали, что речь идет о мусороперерабатывающем заводе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Операторы химпарка в Леверкузене, который расположен примерно в 20 километрах севернее Кельна на реке Рейн, заявили, что причина ЧП не установлена.

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При этом добавили, что на ликвидацию возгорания были задействованы пожарные. А другие специалисты экстренных служб – для выяснения степени загрязнения воздуха.

Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Германии классифицировало взрыв как "крайнюю угрозу".

Опасаясь утечки опасных газов из Chempark Leverkusen, жителей попросили оставаться внутри помещений, держать окна и двери закрытыми.

По словам местных жителей, взрыв произошел в районе Буерриг якобы на заводе, где перерабатывают и в том числе сжигают мусор.

Известно, что на территории Chempark Leverkusen в городе расположена одна из крупнейших химических немецких компаний Bayer.

"Завод по сжиганию мусора Bayer в Леверкузене взорвался около 10-15 минут назад. Если вы рядом, будьте осторожны", – написал пользователь Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Ривне 20 июля произошел масштабный взрыв на химическом заводе "Ривнеазот". После ЧП в небе над городом образовалось ярко-желтое облако.