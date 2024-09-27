В России призывников заставляют подписывать контракты после срочной службы – разведка Британии

После обещаний российских властей относительно того, что солдат срочной службы в РФ не будут отправлять в зону боевых действий, они были широко вовлечены в противодействие украинскому наступлению в Курской области. При этом часть из них, как говорят родители российских срочников, успели отслужить менее четырех месяцев.

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Несмотря на общественное недовольство этим фактом, российские власти, вероятно, продолжат прибегать к привлечению срочников к участию в боевых действиях, в частности, путем принуждения их к подписанию контрактов с минобороны РФ. Об этом говорится в новой сводке британской разведки, опубликованной на официальных ресурсах Министерства обороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве напомнили, что с 1 октября в России стартует осенний призыв на срочную службу. В российские войска будут призывать россиян в возрасте от 18 до 20 лет, подпадающих под призыв. Они должны отслужить 12 месяцев срочной службы.

При этом российские власти еще в начале полномасштабной войны заявляли о том, что российских срочников на передовую отправлять не будут – и после нескольких зафиксированных в первые дни и недели случаев пытались придерживаться обещания.

Однако если российских срочников на поле боя в Украине не фиксируют, то в Курской области после начала украинской операции они приняли на себя едва ли не основной удар.

"Призывников привлекли к военной операции в Курске в августе 2024 года. В ответ некоторые родители выразили обеспокоенность, что их сыновей отправили воевать после того, как они отслужили менее четырех месяцев. По закону призывники могут служить в зоне боевых действий, если они отслужили четыре месяца и прошли подготовку по соответствующей специальности", – отметили в МО Британии.

Попытки российского командования "затыкать дыры" в обороне на Курщине солдатами срочной службы вызвали негодование у их семей. Поэтому в Кремле, очевидно, еще раз почувствовали, насколько чувствительными могут быть для российской власти последствия подобных действий.

Однако это, считают в британском оборонном ведомстве, не окажет сильного влияния на процесс привлечения срочников к боевым действиям, хотя, вероятно, механизмы привлечения несколько "модернизируют".

"Россия, скорее всего, продолжит заставлять призывников подписывать контракты по окончании службы, чтобы обеспечить стабильные поставки личного состава для войны в условиях высокого оттока", – резюмировали в МО Британии.

Напомним, ранее разведка Британии оценила способность Кремля увеличить армию на 180 тыс. человек. В британском оборонном ведомстве прогнозируют, что Россия при этом столкнется с трудностями.

Не в последнюю очередь эти трудности будут связаны с большими потерями в войне и проблемами с набором личного состава.