В России призывать в армию начали на платежках ЖКХ: пытаются заманить льготами. Фото

В России службу в армии по контракту рекламируют на квитанциях ЖКХ. К такому способу набора в войска прибегли власти города Ухта в Республике Коми.

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Фотографию соответствующей платежной квитанции опубликовал Telegram-канал "Сирена". На бумажке реклама армии России практически не выделяется, за деталями предлагают перейти по QR-коду.

Там размещен логотип армии страны-агрессора, а также обещание "социальных льгот, гарантий и выплат".

На прошлой неделе к "креативным" способам рекламы службы прибегли и в других регионах РФ. Новосибирская мэрия "рекомендовала" местным школам рекламировать службу по контракту среди выпускников. Детям обещают "высокий социальный статус", "высокий уровень денежного довольствия", "социальные гарантии и льготы". А в Санкт-Петербурге попросили местный бизнес "уговорить на контракт" по пять человек от компании.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Мобилизованных из Якутии (РФ) угрозами заставили подписать контракты с ЧВК "Вагнер" и отправили на самые опасные участки фронта в Бахмут. Их родные пожаловались на произвол, а правительство Якутии обратилось в минобороны и в военную прокуратуру Российской Федерации с просьбой "разобраться".

– Ранее в трех городах страны-агрессора – Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Ульяновске – появились билборды с цитатами российских оккупантов о реалиях войны в Украине. Неизвестные взломали электронные рекламные щиты и разместили на них правду о "СВО".

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