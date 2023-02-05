В России признали американские бомбы GLSDB ''грозным оружием'': сложные для обнаружения и перехвата

Оккупанты уже перестают делать вид, что новое западное вооружение, предоставляемое Вооруженным силам Украины в рамках военной помощи, не представляет угрозы для "второй армии мира". В частности, в РФ признали, что американские бомбы GLSDB являются "грозным оружием".

Видео дня

Такое заявление сделал сын бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Алексей. Он считает GLSDB "вдвойне серьезной угрозой", учитывая то, что ВСУ смогут наносить ими удары на расстояние до 150 километров.

Проблемой для оккупантов также станет то, что такие снаряды сложно обнаруживать и перехватывать. Алексей Рогозин отметил и массовость производства американских бомб и их низкую себестоимость по сравнению с теми же MGM-140 ATACMS – одна ракета GLSDB стоит всего 40 тысяч долларов.

"Это массовое и хотя бы поэтому грозное оружие", – добавил Рогозин-младший.

Сам Дмитрий Рогозин поделился постом своего сына в собственном Telegram-канале. Очевидно, он разделяет его опасения насчет американских "крылатых бомб".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– США объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи для борьбы с российскими оккупантами. В него вошли так называемые "крылатые бомбы" GLSDB с радиусом действия 150 км.

– Такими боеприпасами можно вести огонь из пусковых установок HIMARS и M270. Что еще известно о бомбах GLSDB, читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!