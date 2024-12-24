В России приговорили к 15 годам гражданина США: в чем его обвинили

Московский суд приговорил гражданина Соединенных Штатов родом из РФ Евгения Спектора к 15 годам колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в деле о шпионаже.

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Об этом сообщает российское издание. Спектор был арестован в августе 2023 года, а судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Содержание обвинений против гражданина США остается неизвестным, хотя сообщалось о наличии в деле секретных материалов. Кроме того, ему оставили в силе штраф в размере более 14 миллионов рублей, назначенный по другому уголовному делу. Нынешний приговор был вынесен судом с учетом предварительного наказания.

В 2022 году Спектора приговорили к трем с половиной годам колонии строгого режима по обвинению в посредничестве в предоставлении взятки в особо крупном размере. Следствие утверждает, что в 2015-2016 годах, когда Спектор возглавлял совет директоров компании "Медполимерпром", он выступал посредником в передаче взятки Анастасии Алексеевой, бывшей помощницы эксвицеппремьера России Аркадия Дворковича.

Деньги якобы предназначались для поддержки нескольких фармацевтических компаний, которым Алексеева должна была способствовать, к примеру, не допустить, чтобы производящие лекарства для похудения внесли в список запрещенных в России.

Сообщается, что Спектор родился в Ленинграде, но позже переехал в США и получил там гражданство.

Как сообщал OBOZ.UA, польские правоохранители задержали россиянина Дмитрия Васильева, которого США подозревают в мошенничестве и отмывании средств из-за одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире.

Арест произведен по запросу Соединенных Штатов. Вместе с Васильевым задержали еще двух человек, чьи имена пока не разглашаются. Его также подозревают в возможной причастности к обходу санкций из-за криптообменников, поскольку он, вероятно, имеет связи с бизнесменами из временно оккупированного Донбасса.

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