В России придумали, как провести выборы в Госдуму среди жителей ОРДЛО

На выборах в Госдуму Российской Федерации, которые пройдут в сентябре 2021 года, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ намерена задействовать электорат с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Для этих целей российская сторона внедрила систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Об этом сообщило издание "Радио Свобода Донбасс. Реалии", расписав схему, по которой оккупационная власть привлечет голоса из ОРДЛО. Благодаря введеннию новой онлайн-системе, к голосованию легче привлечь больше людей и проще подсчитывать результаты.

Так, одна из пяти областей Федерации, где будет установлена ДЭГ, – Ростовская. Жители ОРДЛО, получившие российские паспорта, смогут зарегистрироваться в системе для голосования и отдать свой голос, не посещая избирательный участок лично. В отличие от прошлых выборов за поправки в Конституцию, украинцев с подконтрольного России Донбасса даже не нужно будет централизовано везти автобусами в Ростовскую область, что существенно снизит расходы для российского бюджета.

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