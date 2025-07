В России прекратили давать данные о количестве смертей: в ISW объяснили, как это связанно с войной

Федеральная служба государственной статистики страны-агрессора РФ (Росстат) прекратила сообщать о количестве смертей населения. Вероятно, решение было принято в рамках усилий Кремля по сокрытию потерь ВС РФ в войне против Украины.

На это обратил внимание Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики отметили, что ранее через статистику умерших россиян можно было отследить и некоторые данные об их ликвидации на фронте.

Так, российское оппозиционное издание Meduza 5 июля сообщило, что Росстат не предоставил демографические данные в своем отчете "Социально-экономическое положение России" за январь-май 2025 года.

Кроме того, местный исследователь электоральной статистики Дмитрий Кобак в конце июня 2025 года сообщил, что Росстат отказался выполнить его запрос на данные, касающиеся избыточной смертности мужчин в 2024 году и ежемесячных смертей по дате смерти.

В ведомстве сослались на статью федерального закона "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистки в РФ", напоминая, что российское правительство может "устанавливать особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения". И примечательно, что эта поправка была добавлена в закон только в феврале 2023 года.

По оценкам ISW, Росстат намеренно скрывает информацию о своем населении и смертях, пытаясь скрыть текущие демографические проблемы страны.

"Пропуск демографических данных в отчетах, вероятно, также направлен на сокрытие высоких показателей потерь личного состава российских военных", – предположили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях российские Z-военкоры признали сокрушительный удар ВСУ по командному пункту 155-й бригады ВС РФ. Они заявили, что было ликвидировано все командование, а не только комбриг – заместитель главкома ВМФ РФ Михаил Гудков, смерть которого подтвердили ранее.

