В России пожаловались на "падение" дрона на территории нефтяного терминала в Санкт-Петербурге

После атаки 2 марта на Ленинградскую область России на территории "Петербургского нефтяного терминала" нашли БПЛА. В стране-агрессоре заявили, что детонации не произошло, пострадавших нет.

Беспилотник самолетного типа обнаружили утром 3 марта, заявил Telegram-канал ASTRA. Аппарат нес на себе около 20 килограмм взрывчатого вещества, однако взрыва, как утверждается, не было.

На территории нефтегазовой компании "Петербургский нефтяной терминал" в городе Санкт-Петербург ранее уже падал БПЛА. Это случилось 18 января 2024 года – в ходе первой с начала полномасштабной войны дроновой атаки на Ленинградскую область РФ.

"Петербургский нефтяной терминал" является крупнейшим российским терминалом по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе (пропускная способность — 12,5 миллиона тонн в год).

На его территории есть 21 резервуар, общий объем которых – 386 тысяч метров квадратных.

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 3 марта в районе Феодосии жители Крыма слышали взрывы. В местных пабликах писали, что это была стрельба по дронам, а также звуки, похожие на жужжание Shahed.

– Партизаны "Атеш" сообщили, что в результате атаки поврежден нефтепровод противника.

– Спутниковые фото показали, что после атаки на территории вражеской нефтебазе в Феодосии был пожар.

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