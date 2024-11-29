В России пожаловались на массовый сбой: 'легли' приложения банков, служб доставки и операторов связи

В России 29 ноября наблюдались массовые сбои в работе приложений операторов связи, банков, служб доставки и сайтов недвижимости. Неполадки зафиксированы в сервисах МТС и МТС Банк, "Магнит", "Вкусно и точка", "Яндекс Еда", "Бургер Кинг", "Додо Пицца", "Маркет Деливери", Flowwow, "Купер", "Циан".

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Роскомнадзор подтвердил проблемы. Его центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования утверждает, что, предварительно, возникли какие-то проблемы со стороны облачного сервиса, которым пользуются все эти приложения.

Кроме того, из-за сбоя в системе Leonardo у граждан страны-агрессора не получалось заказать билеты в "Аэрофлот".

В "Яндексе" одному из пропагандистских изданий заявили, что сбой работы приложений доставки из ресторанов связан с неполадками с сетевой связностью в облачном сервисе Yandex Cloud.

"Мы временно переключаем трафик приложения на другой сервис, чтобы вернуть Flowwow в строй, но это может занять время. Сейчас сайт и приложение уже работают, но с ошибками. Мы делаем все возможное, чтобы устранить проблемы в ближайшее время", – заявили представители российского сервиса доставки.

В РФ не уточнили, почему именно работа облачных серверов была нарушена.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 1 ноября стало известно, что киберспециалисты Главного управления разведки МО Украины провели масштабную хакерскую атаку на четыре российских банка, осуществляющих незаконную деятельность во временно оккупированном Крыму. В результате успешной DDoS-атаки, продолжавшейся 24 часа, была парализована работа систем дистанционного обслуживания Генбанка, РНКБ, Банка Центр-Инвест и КредитУралБанка.

– 19 ноября хакеры уже атаковали вражеский МТС-Банк. По нашим данным, это была DDOS-атака ГУР МО.

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