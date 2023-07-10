В России пожаловались на атаку ВСУ на Крымский мост, Ростовскую и Калужскую области и вспомнили Герасимова: у россиян истерика

В минобороны России отчитались, что 9 июля Украина якобы безуспешно пыталась ударить по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях ракетами С-200. В ведомстве заявили, что обо всех событиях было сообщено начальнику генштаба РФ Валерию Герасимову, которого накануне якобы отстранили от командования войной против Украины.

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Как отметили в Telegram российского оборонного ведомства, 2 ракеты уничтожили их ПВО, а еще 2 были "отклонены средствами РЭБ". Как заявил начальник главного штаба ВКС Виктор Афзалов, одна из них была направлена на Крымский мост, еще одна летела на военный аэродром в Ростовской области.

Отмечается, что Герасимов якобы распорядился выявлять места хранения ракет С-200 ВСУ и планировать предупредительное огневое поражение. Также поручено в кратчайшие сроки принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха.

"Жертв и разрушений в результате неудачной атаки Киева по территории РФ нет", – заверили в минобороны РФ.

Россияне в пабликах устроили истерику из-за последних событий. В первую очередь их удивило, что Герасимова в последнее время стало слишком много в инфопространстве, словно пропагандисты специально делают на нем акцент. Кроме того, многие заметили, что его отстранили. Но самое интересное, что россияне заметили изменение риторики российского командования: от "денацификации" Украины до обороны РФ.

"Шойгу от денацификации ловко перешел к обороне, граждане даже не заметили, молодец", "Да уберите вы этого позорника, какие доклады там", "Поставил задачу. То есть гром грянул, начали креститься. А до этого какие задачи были?" – возмущались россияне.

Некоторые также отметили, что удар был нанесен по Брянской области: "Как это нет, в Брянской области разрушена пилорама! Жертв нет!"

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 9 июля во временно оккупированном Россией Крыме заявили о сбивании крылатой ракеты. ПВО оккупантов "отработала" в районе города Керчь;

– в результате инцидента движение на Крымском мосту было полностью перекрыто более часа. Оккупационные власти объяснили это попыткой Украины ударить по нему ракетой в районе Керчи;

– также 9 июля взрывы прогремели в Ростовской области России и на оккупированной территории Донбасса. Россияне сообщили о повреждении зданий обломками беспилотника, но якобы обошлось без пострадавших

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