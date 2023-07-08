В России пожаловались на атаку дронов на нефтехранилище в Воронежской области: подробности

Поздно вечером 7 июля в Воронеже пронеслась череда боевых беспилотников, атаковавших нефтехранилище. Один из беспилотников упал на территории воронежского цеха "Роснефти", но пострадавших не оказалось.

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Об этом сообщили в российских СМИ. Уже спустя семь минут очередной дрон был сбит над аэродромом "Балтимор".

"Спустя полчаса был обнаружен и нейтрализован и третий беспилотник. На этот раз в поселке Софьино Новоусманского района", – передают информацию пропагандисты.

По предварительным данным, БПЛА пытался атаковать местную производственно-диспетчерскую станцию "Воронеж". В итоге дрон упал на крышу одного из резервуаров. Пострадавших и разрушений также не оказалось.

"А уже в 2:30 российской ПВО был сбит и еще один дрон. На этот раз в районе села Гремячье Хохольского района", – встревоженно доложили в медиа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 24 июня в Воронеже вспыхнул мощный пожар ненефтебазе, над местом происшествия поднялся густой черный дым. Предварительно, возгорание произошло в результате удара, нанесенного с вертолетов.