"Теперь они убивают наших женщин": вернувшиеся с войны в Украине оккупанты устроили в России террор

Военнослужащие российской армии и наемники так называемой ЧВК "Вагнер", которым удалось выжить в Украине, после воззвращения домой пустились во все тяжкие. Подавляющее большинство тех, кто устроил в РФ криминальный террор – помилованные Путиным зеки. С каждым днем количество преступлений растет и думать, что это "скоро закончится" россиянам точно не стоит: российское минобороны продолжает "дело Пригожина" и выпускает из колоний отъявленных отморозков.

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Удар бумеранга

Начало криминальному террору россиян положили "вагнеровцы", которых больше года назад Евгений Пригожин начал массово вербовать в зонах. Отсидевший в свое время за решеткой "бизнесмен" разговаривал с потенциальными кандидатами на одном языке. Итог – десятки тысяч осужденных преступников подписали контракт и отправились на войну. Их главной мотивацией стало обещание помилования и возможность вернуться к "нормальной жизни" после полугодовой службы.

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Обещания же российских властей, что контракт заключают исключительно с осужденными за нетяжкие преступления, оказались просто словами: на войну отправились убийцы и насильники. Часть из них, кто умудрился выжить на войне, спустя шесть месяцев вернулись в Россию – уже "героями СВО" и с новым опытом.

Однако звериную суть замаскировать можно только на время – теперь уже сами россияне столкнулись с "подвигами" своих "защитников".

Убивают женщин и детей

Когда "вагнера" и военнослужащие армии РФ зверствовали в Украине и издевались над гражданскими, россияне кричали, что это неправда. Но сегодня созданный роспропагандой образ "героя СВО" претерпел серьезные изменения.

Оккупанты везут домой уже не награбленное в домах украинцев, как было в 2022 году, а оружие и боеприпасы - и со знанием дела используют их уже на территории РФ.

Часть "вагнеровцев" сбивается в групировки и промышляет разбоями и грабежами. Недавно также стало известно, что выпущенный из Украины по обмену кум Путина Виктор Медведчук набрал банду из бывших "вагнеровцев" и сейчас "со стрельбой и расправами над русскими работягами отжимает себе нефтебизнес в лучших традициях 90-х".

Что касается витка насилия в семьях вернувшихся с войны оккупантов – то оно просто повальное. В чатах жены "вагнеровцев" пишут, что те "выжили, пришли, решили, что они бессмертны и теперь могут делать, что хотят", а также что "у меня просто жесть, ничего не меняется, лучше бы сидел дальше".

Но избиения это еще цветочки: убийцы забирают жизни – причем в первую очередь тех, кто не может дать им достойный отпор. Информация о таких случаях иногда просачивается в СМИ. Российские оппозиционные журналисты смогли уже подтвердить 27 убийств, совершенных в РФ слетевшими с катушек "героями СВО".

В первые дни октября 2023 г. уже произошло несколько убийств, совершенным экс-"вагнеровцами". Денис Степанов в селе Ермаковское (Краснодарский край РФ) поджег дом с двумя женщинами. Тела 68-летней владелицы дома и ее 35-летней дочери нашли сотрудники МЧС.

А 1 октября в Липецке еще один наемник после того, как приехал домой в отпуск, поссорился с женой, избил ее и 4-летнюю дочку – от полученных травм ребенок погиб.

В Нижегородской области РФ вернувшийся с войны в Украине "вагнеровец" Олег Гречко облил бензином и заживо сжег свою сестру из-за бытовой ссоры. 55-летний россиянин был ранее неоднократно судим за убийства.

Но убийства совершают не только "вагнеровцы". Контрактник армии РФ Сергей Клевцов, который не смог уволиться из-за указа о мобилизации, сбежал из части и приехал в гости к сослуживцу в Архангельск. Они поссорились, и товарищ выгнал мужчинувоенного из дома, а тот из мести поджег детскую коляску в подъезде. В результате начался пожар, в котором погибла 49-летняя женщина. Теперь Клевцову грозит до 20 лет по статье об убийстве общеопасным способом.

Россияне в ужасе от происходящего и пишут в социальных сетях, что "теперь они убивают наших женщин". Убийственное во всех смыслах прозрение. Причем высокой ценой.

Тем временем поток осужденных преступников на войну не иссякает: российское минобороны продолжает наступать на грабли и забирает из колоний новое "мясо" для отправки на фронт. И спустя время новая партия опьяневших от крови убийц будет кошмарить россиян. Как говорится, то ли еще будет.