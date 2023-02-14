В России построили секретную железную дорогу для Путина: СМИ раскрыли громкие детали

Для президента РФ Владимира Путина в России построили секретную сеть железных дорог и станций. Железнодорожные ветки ведут ко всем основным резиденциям кремлевского диктатора.

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В последнее время Путин предпочитает передвигаться на поезде, а не на самолете. Об этом пишет российское издание "Проект".

Журналисты издания выяснили, что все основные резиденции Путина соединены железнодорожными ветками, проложенными специально для диктатора. Возле самих резиденций выстроены секретные станции, которые высокие заборы и охрана тщательно оберегают о посторонних глаз. В последнее время Путин предпочитает передвигаться именно на поезде, а не на самолетах.

Резиденция Путина на Валдае

Еще осенью прошлого года журналист "Проекта" обнаружил в Валдайском национальном парке тщательно охраняемую железнодорожную станцию, на ней также сооружена вертолетная площадка. Расположена секретная станция возле ближайшего к резиденции Путина населенного пункта - деревней Долгие Бороды.

Пообщавшись с местными жителями, журналист узнал, что станция и специальная железнодорожная ветка к ней построены только для главы государства. Когда же он попытался приблизиться к забору охраняемой станции, охрана его прогнала.

"Раньше у Валдая железная дорога была в ужасном состоянии, по ней можно было ехать не более 15-25 км/ч. Когда начали готовить железную дорогу к резиденции на Валдае, то часть существующих путей, по которым должен был пройти состав Путина, отремонтировали, а те участки, куда ему не надо, ремонтировать не стали", — цитирует "Проект" рассказ бывшего машиниста, работавшего й на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом.

Мужчина уверяет, что неоднократно во время поездок видел спецпоезд президента. Согласно спутниковым снимкам, станция и железная дорога для Путина на Валдае были построены в 2019 году.

Резиденция в Ново-Огарево

Изучив спутниковые снимки, журналисты пришли к выводу, что станция в 400 м от резиденции Путина в Ново-Огарево была построена в 2015 году. Земля, на которой она сооружена, ранее находилась в частной собственности. Однако Дмитрий Медведев, в те года занимавший пост премьер-министра, своим решением в марте 2015 года изъял участок в пользу Федеральной службы охраны.

По данным журналистов, секретная спецстанция рассчитана на небольшое количество вагонов. От любопытных глаз ее скрывает высокий забор. На нем с интервалом в 10 метров установлены камеры наблюдения, так что нежеланных "гостей" охрана увидит практически сразу.

Резиденция "Бочаров ручей" в Сочи

Спецстанция возле путинской резиденции в Сочи появилась позже, чем станция в Подмосковье, но раньше, чем личная станция диктатора на Валдае. Спутниковые снимки фиксируют строительство платформы и появление новой тупиковой железнодорожной ветки в районе 2017 года. От путей, по которым курсируют электрички для "простых смертных", эта ветка скрыта высоким забором.

"Спецпоезд президента не раз попадал в объектив трейнспоттеров и работников железной дороги. Например, в ноябре 2018 года или в апреле 2020 года. ( По словам бывшего машиниста, с которым поговорил "Проект", бронепоезд Путина базируется в депо на станции "Москва-Каланчевская", где находится закрытый вокзал для вип-персон. Этот спецвокзал, как убедился корреспондент "Проекта", и сейчас функционирует — окружающий его высокий забор дополнительно укреплен колючей проволокой", - пишет "Проект".

Журналисты также установили, что в 2017 году прямо к перрону вип-вокзала на Каланчевке положили новую автодорогу для кортежа. Спецпоезд президента принадлежит компании "Гранд-Сервис Экспресс", которая была связана с близким другом Путина Юрием Ковальчуком, которого часто называют "кошельком" диктатора.

Напомним, ранее сообщалось. что перед началом нападения на Украину Путин пересел на бронированный поезд. Это решение было принято из соображений секретности: передвижение самолетов можно отследить с помощью различных сервисов. На бронепоезде диктатор предпочитает передвигаться до сих пор.

Внешне поезд Путина мало отличается от других поездов, курсирующих в РФ. У его состава самый высокий приоритет: расписание поездов корректируют под Путина, чтобы его состав мог следовать с максимальной скоростью и без остановок.