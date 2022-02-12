В России попросили РПЦ молиться за больного коронавирусом Жириновского. Документ

Российская Либерально-демократическая партия направила патриарху Русской православной церкви Кириллу письмо. В нем содержится призыв молиться за лидера политсилы Владимира Жириновского, которого госпитализировали с коронавирусом.

Обращение опубликовал Telegram-канал Ateo Breaking. В нем также отмечается, что глава ЛДПР является "глубоко верующим человеком" (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

"С коронавирусной инфекцией в эти дни борется лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский, человек глубоко верующий, удостоенный ордена благоверного князя Даниила Московского первой степени за укрепление церковно-государственных отношений", – сказано в письме, подписанном заместителем главы фракции ЛДПР Василием Власовым.

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В связи с этим у главы РПЦ просят помочь в "организации сорокоуста о здравии Владимира Вольфовича".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российских СМИ появилась информация, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом. Отмечалось, что его состояние остается тяжелым – правое легкое поражено на 30%, а левое – на 50%.

Ему уже якобы начали искать преемника.