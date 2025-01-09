В России похвастались разработкой истребителя шестого поколения, проиллюстрировав пост фото, созданным ИИ

В России заявили о "продвижении в создании истребителя шестого поколения". Однако вместо реального изображения использовали иллюстрацию, сгенерированную искусственным интеллектом.

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Публикация появилась на странице российского пропагандистского канала RT в соцсети X (бывший Twitter), сообщает "Агентство. Новости". Для иллюстрации новости о якобы разработке самолета конструкторским бюро "Сухого" использовали изображение, созданное нейросетью Grok AI, логотип которой отчетливо виден в правом нижнем углу.

В материале RT приводятся слова неназванного представителя ОКБ Сухого, который заявил о значительных технологических улучшениях в новой модели истребителя. Источником этой информации стало агентство ТАСС, цитировавшее летчика-испытателя Сергея Богдана. Он рассказал о перспективной силовой установке с улучшенной тягой и низким расходом топлива. Однако вместо технического чертежа или реального изображения концепта истребителя канал использовал сгенерированную картинку, на которой видно что-то вроде Су-27 с обтекаемым корпусом и тремя двигателями.

Попытка России заявить о прогрессе в создании истребителя шестого поколения выглядит как информационная манипуляция на фоне успешных программ США, Великобритании, Италии, Японии и Китая. Американская программа NGAD и консорциум GCAP демонстрируют реальные подвижки в технологиях будущего. Китай недавно представил прототипы новых невидимых самолетов. На этом фоне российская новость, подкрепленная лишь фантазиями искусственного интеллекта, рассматривается как попытка не отставать хотя бы в информационном поле.

Напомним, российские пропагандисты распространили сообщения о том, что украинский пилот якобы сдался в плен в Курщине. Эти сообщения не соответствуют действительности, все украинские лётчики продолжают выполнять задачи по защите Украины.

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