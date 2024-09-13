В России похвастались, что у них будет больше паралимпийцев благодаря 'СВО', а затем 'дали заднюю'

В России обрадовались увеличению количества людей с инвалидностью, которые возвращаются с войны в Украине. За счет них россияне рассчитывают резко увеличить число паралимпийцев.

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Центр спортивной подготовки Брянской области похвастался, что больше половины оккупантов возвращаются с войны без рук и ног. Однако спустя некоторое время сообщение было удалено.

Заместитель министра труда и соцзащиты РФ Алексей Вовченко заявил, что в скором будущем россияне могут надеяться на резкое увеличение числа паралимпийцев за счет вернувшихся из зоны проведения "СВО" военных, получивших инвалидность. При этом чиновник выдал, что количество российских оккупантов с ампутацией конечностей является "яркой проблемой".

Вовченко заявил, что признаны инвалидами с ампутацией конечностей порядка 54% от всех освидетельствованных. При этом в 80% случаев речь идет об ампутации ног, в 20% – об ампутации рук.

Также в Центре спортивной подготовки хвастаются, что в течение 2023 года рекордное число россиян встало на учёт для получения кресел-колясок и протезов нижних конечностей.

"Если с 2013 по 2022 год число людей, которым требуется обеспечение средствами реабилитации, ежегодно росло не более чем на 7% и находилось в диапазоне от 307 до 331 тысячи, то в 2023 году оно увеличилось почти на 42%, более чем на 137 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Кроме того, в РФ выдали, что министерство труда и соцзащиты в 2023 году заказало более 2,7 млн бланков для установления факта инвалидности, и это число также оказалось рекордным.

"Это означает, что нас ждут новые рекорды и новые медали на международных олимпийских играх, где российским спортсменам пока разрешено выступать в нейтральном статусе", – заявили российские чиновники.

Напомним, Федеральная служба государственной статистики России опубликовала данные о смертности населения в 2022 году. Оказалось, что по сравнению с 2019 годом, последним доковидным, мужчины в возрасте от 20 до 50 лет умирали в разы чаще, а также гораздо чаще, чем женщины.

Ранее сообщалось, что 12 сентября украинские воины "денацифицировали" 1220 российских оккупантов за сутки. Также на протяжении суток на фронте были уничтожены почти 300 единиц вражеской военной техники и вооружений.