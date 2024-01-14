Потерь нет? В России 'неожиданно' начало умирать в четыре раза больше мужчин, чем женщин

Федеральная служба государственной статистики России опубликовала данные о смертности населения в 2022 году. Оказалось, что по сравнению с 2019 годом, последним доковидным, мужчины в возрасте от 20 до 50 лет умирали в разы чаще, а также гораздо чаще, чем женщины.

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На опубликованный Росстатом документ обратили внимание росСМИ. В сети "неожиданно" пришли к выводу, что причиной значительного скачка стала "СВО", ведь смертность женщин не изменилась по сравнению с 2019 годом, в некоторых возрастных группах даже снизилась.

Согласно данным Росстата, самые большие изменения заметны в смертности мужчин в возрасте 20-24 лет – 143% и в группе 25-29 лет – 135%. И так до 50 лет и старше.

В частности, на Дону, как выяснилось, мужчины умирают в четыре раза чаще женщин. В Ростовской области в 2022 году умерло более 13 тысяч человек в трудоспособном возрасте: 10,7 тыс. мужчин и 2,5 тыс. женщин. Аналогичная ситуация сложилась в Южном федеральном округе. В целом по России в 2022 году умерли 355 тысяч мужчин и 94 тысячи женщин трудоспособного возраста.

Напомним, в России установили имена более 41 тысяч военных РФ, погибших в Украине с начала вторжения в феврале 2022 года. Более тысячи из них было менее 20 лет. Один из таких – Даниил Чистяков. Этим летом он окончил школу в Смоленске, а уже осенью оказался на фронте в составе десантно-штурмового батальона.

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