В селе Мусирмы Чувашской Республики РФ похоронили командира 155-й бригады морской пехоты Сергея Ильина. Россиянам не назвали точной причины смерти полковника, а лишь отметили, что тот погиб во время "специальной военной операции".

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Об этом заявил глава Урмарского муниципального округа Василий Шигильдеев. В то же время один из OSINT-проектов отмечает, что военный преступник демилитаризовался вместе с еще тремя офицерами в результате украинского удара по Курщине в начале месяца.

На фоне похорон комбрига российский чиновник восхвалял Ильина за то, что тот "с честью и отвагой выполнял боевые задачи", а в итоге отдал жизнь за страну-террориста, которую "очень любил". Он заверил, что земляки не забудут его "бессмертный подвиг", но не указал, как именно "героически" тот погиб.

Зато OSINT-проект Russian officers killed in Ukraine подтвердил смерть на войне в Украине четырех офицеров армии РФ, среди которых: генерал-майор Михаил Гудков, полковники Сергей Ильин, Леонид Башкардин и Нариман Шихалиев.

Предполагают, что все были ликвидированы в результате удара Сил обороны по командному пункту 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в поселке Коренево Курской области РФ 2 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, российские Z-военкоры признали, что ВСУ нанесли точный удар, который уничтожил пункт управления 155-й бригады морской пехоты на Курщине. По предварительным данным, там было ликвидировано все командование этого военного формирования ВС РФ.

Впоследствии в России подтвердили смерть заместителя командующего ВМФ, генерал-майора Михаила Гудкова в результате удара в районе Коренево. Он ранее командовал 155-й бригадой, которая отличилась жестокими преступлениями против гражданских и казнями военнопленных.

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