В России почтили память убитого Немцова. Видео

В России проходят памятные мероприятия в честь годовщины убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Он был застрелен 27 февраля 2015 года на мосту напротив Кремля.

Из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений региональные власти запретили участникам проводить шествия и большие собрания. Об этом пишет "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, в Москве возложили цветы на Большом Москворецком мосту посол США в России Джон Салливан, послы Великобритании и Латвии Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш, а также временный поверенный Польши Яцек Щлядэвски и другие дипломаты Евросоюза.

Отмечается, что организаторы акции неофициально договорились с мэрией Москвы, чтобы на месте убийства в течение четырех часов возлагать цветы без политических лозунгов и выступлений, с соблюдением социальной дистанции.

Подобные мероприятия прошли в Омске, Тюмени, Новосибирске и Иркутске, а также Сыктывкаре, Архангельске и Санкт-Петербурге. Кроме того, 28 февраля согласованный митинг пройдет в Барнауле.

Источник добавил, что власти запретили проводить акции в Сочи, Пскове, Челябинске и Краснодаре.

Напомним, российского оппозиционера Бориса Немцова убили чеченские силовики, в частности, непосредственным исполнителем является бывший военнослужащий, экс-лейтенант Заур Дадаев, заявил российский юрист Марк Фейгин.

О том, как погиб Немцов и что он говорил об Украине и оккупации крымского полуострова, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская модель Анна Дурицкая, возлюбленная убитого российского оппозиционера Бориса Немцова, заявила, что ее могли оставить в живых, чтобы манипулировать разными версиями об убийстве, в том числе "украинским следом".