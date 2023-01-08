В России пассажирский самолет застрял в сугробе: откапывали полчаса. Фото и видео

В стране-агрессоре РФ пассажирский самолет авиакомпании "Победа" застрял в снежном сугробе. Воздушное судно оказалось заблокированным при попытке взлета.

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Сотрудникам аэропорта потребовалось около получаса, чтобы откопать самолет. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Самолет при наборе скорости занесло влево от взлетно-посадочной полосы, и так он оказался в сугробе. Пассажиров пришлось эвакуировать.

Примечательно, что эвакуированные пассажиры стояли на улице и смотрели, как их самолет откапывают.

Что именно стало причиной ЧП и в каком состоянии находились пилоты в России, очевидно, не сообщают. Лишь известно, что самолет откапывали в Перми.

Напомним, 7 января возле оккупированного Мариуполя вспыхнул самолет российских оккупационных войск. Он летел в сторону Ростова, после чего загорелся и начал петлями спускаться вниз.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия хочет достроить модернизированные бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М3 из советских "заготовок", поскольку испытывает проблемы с авианосителями для крылатых ракет, которыми наносит удары по Украине.

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