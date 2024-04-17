В России отправили в регионы агитпоезда из-за падения темпов весеннего призыва – ГУР

В России падают объемы весеннего призыва – количество желающих служить государству-агрессору стремительно падает. В целях масштабирования агитационных мероприятий в регионы запустили агитпоезда – поезда и электрички, вагоны которых раскрашены милитаристскими принтами.

Они прославляют военную службу, российское оружие и технику. О таких методах россиян, идентичных "большевистскому агитпропу в древности", сообщили в Telegram Главного управления разведки.

Отмечается, что кроме прославления военных, пропаганда пытается донести населению РФ нарративы о том, что срочная служба якобы гарантирует неучастие в боевых действиях против Украины.

По данным ГУР, активизация агитпропаганды проходит на фоне требований Кремля выполнить план весеннего призыва и не допустить его срыва. Снижение количества срочников в РФ будет означать уменьшение численности желающих заключать контракт с российской армией, которая продолжает геноцидную войну против Украины и оккупацию наших территорий.

Напомним, оккупанты во временно захваченном Крыму планируют мобилизовать в ряды ВС РФ 15 тысяч человек, хотя официально заявляют о 2,5 тысячах. Чтобы избежать службы в армии агрессора, крымчане могут только уехать с полуострова, другого выхода сейчас нет.

Мобилизация спровоцировала новую волну выезда с полуострова крымских татар, что является, по сути, очередной волной депортации коренного населения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Британские разведчики сообщили, что законом о льготах для воюющих в Украине оккупантов российский диктатор Владимир Путин пытается стимулировать новобранцев ехать на фронт, а также ограничить критику со стороны жен погибших военных. Однако инициатива Кремля, вероятно, обернется ударом для российской экономики в долгосрочной перспективе.

– Также в разведке Минобороны Британии сообщили, что в 2024 году Россия планирует набрать еще около 400 тысяч военнослужащих по контракту. Это необходимо Кремлю для того, чтобы компенсировать значительные потери, которые она понесла в результате войны против Украины.