Каждый имеет свою роль в семейной бизнес-империи: что известно о семье Евгения Пригожина. Фото

В среду, 23 августа, в России в Тверской области разбился частный самолет военного преступника и владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Сам "повар Путина" и основатель террористической ЧВК Дмитрий Уткин находились на борту и погибли вместе с другими пассажирами. Смерть их догнала ровно через два месяца с момента похода "вагнеровцев" на Москву.

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OBOZREVATEL собрал все, что известно о семье приспешника российского диктатора Путина Евгения Пригожина.

Детство и юность террориста

Евгений Пригожин родился 1 июня 1961 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). Его мать была врачом. Родной отец Евгения умер рано, воспитывал его отчим, который был лыжным инструктором. Благодаря ему Пригожин с детства занимался лыжной гонкой и окончил Ленинградскую школу-интернат спортивного профиля №62.

После школы поступил в Ленинградский химико-фармацевтический институт, на специальность "Провизор-фармацевт", но не окончил его.

За что сидел Пригожин

В 1979 году в Ленинграде Пригожина, которому в то время было всего восемнадцать, приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно – за кражу. Но два года спустя – в 1981 году – Пригожину вынесли новый приговор. На этот раз он был обвинен в краже, мошенничестве и вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбои. За это Евгений Пригожин получил 13 лет колонии, но в 1988 его помиловали, а в 1990 он вышел на свободу.

Семья террориста Евгения Пригожина

Жена владельца ЧВК "Вагнер" 52-летняя Любовь Пригожина. По образованию она химик-фармацевт. У Пригожиных трое детей – сын Павел (1998 года рождения), дочери Полина (1992 года рождения) и Вероника (2005 года рождения).

Матери Пригожина Виолетте 83 года.

Каждому члену семьи отводится своя роль в разветвленной бизнес-империи Евгения Пригожина.

Так, Любовь Пригожина владеет имением в селе Кабардинка – по соседству с известным дворцом Владимира Путина в Геленджике. Она также управляет ООО "Соинвест", которому принадлежит участок у Черного моря в 39 тыс. кв. м. А еще жена "повара Путина"имеет "Магазин купцов Елисеевых", расположенный в Санкт-Петербурге, и является владельцем компании "Монолит", занимающейся строительным бизнесом в той же "северной столице России".

По информации российских СМИ, сын Павел Пригожин является владельцем крупного бизнес-центра на Синопской набережной и компаниями "Лахта Парк" и "Лахта Плаза". По словам самого Пригожина, его сын отслужил в армии, воевал в Сирии, а сейчас находится в составе ЧВК "Вагнер".

Полина Пригожина вместе с матерью является совладелицей "Музея шоколада" и единственным акционером АО "Легион". Полина также владеет дачей Ольденбургского принца на Каменном острове.

Самая младшая Вероника Пригожина – единственный основатель ООО "Ред Старс", владеющее гостиницей Red Stars Hotel в центре Санкт-Петербурга. За четыре дня до полномасштабного вторжения РФ в Украину Вероника принимала участие в конных соревнованиях в Испании, а за период с 2014 года вместе со старшей сестрой Полиной – в сотнях таких соревнований в Германии, Франции, Португалии, Италии, Бельгии. При этом ни одна из лошадей пригожинских дочерей, с которыми они участвовали в соревнованиях, не были зарегистрированы на его имя.

По информации российских СМИ, дети Пригожина владеют долями в компаниях своего отца, и эти доли часто переходят от одного к другому.

Мать "повара Путина" Виолетта Пригожина с 2008 по 2017 годы владела "Конкорд Менеджмент и Консалтинг". Кроме того, мать Пригожина несколько лет назад начала посещать уроки по рисованию, а затем открыла свою собственную артгалерею под названием "Краски жизни" на центральном Большом проспекте Петербурга. Галерея имеет деловые связи с компаниями ее сына.

Сам Евгений Пригожин, жена, сын Павел и дочь Полина находятся под санкциями ряда западных стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, в самолете, который 23 августа разбился в Тверской области РФ, среди пассажиров числился Евгений Пригожин. Также на борту самолета находился заместитель Евгения Пригожина Дмитрий Уткин. Всего погибли 10 человек.

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