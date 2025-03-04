В России осудили двух украинских пилотов за 'попытку подрыва комбината' в Брянской области: все подробности

Двух украинских пилотов Дмитрия Шиманского и Александра Морозова осудили в стране-агрессоре. Их обвинили в "попытке подрыва комбината" в Брянской области.

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Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что украинские военные лишены на 26 и 22 лет лишения свободы соответственно.

Российский суд признал их "виновными" в нарушении правил международных полетов, незаконном пересечении границы, теракте, участии в террористической группировке и незаконном обороте оружия и взрывных устройств.

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По версии "следствия", в апреле 2023 года Шиманский и Морозов пересекли российско-украинскую границу на двух легкомоторных самолетах А-22, чтобы "сбросить небольшие авиабомбы на нефтеперерабатывающий комбинат "Слава" в Брянской области".

Как утверждается, они не смогли выполнить задание из-за того, что самолет Морозова зацепился за линии электропередач и потерпел крушение в поселке Лесное Суражского района Брянской области.

"Самолет сбили из стрелкового оружия, в результате чего пилоту пришлось совершить аварийную посадку. Рядом с ним силовики "обнаружили присыпанные землей автоматическое оружие, боеприпасы и бронежилет". из строя", – говорится в сообщении пропагандистов.

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Как отмечается, 50-летний Морозов ранее с другими волонтерами Харьковской области создал "воздушную скорую помощь" и доставлял врачей к больным в отдаленных селах.

Самолет, которым управлял Шиманский, приземлился в Тульской области. На видео во время допроса он говорил, что прибыл в Россию якобы по заданию ГУР Минобороны Украины.

В прошлом году бывший спикер, а ныне представитель Воздушных сил ВСУ, Юрий Игнат рассказывал, что в первые недели полномасштабного вторжения украинские бомбардировщики залетали на территорию государства-агрессорки, а именно под Брянск. Там, в частности, они уничтожали логистику окупантов. Это были очень дерзкие операции.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце февраля Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли мощный удар по позициям ФСБ России в Брянской области. В результате уничтожена важная военная инфраструктура, что существенно снизило возможности врага по управлению силами и средствами в регионе.

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