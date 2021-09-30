В России объявили в розыск главреда издания, опубликовавшего доказательства вины ФСБ РФ в крушении МН17 и отравлении Навального

Главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов был объявлен в розыск Следственным комитетом Российской Федерации. Его подозревают в незаконном пересечении границы с Украиной в августе 2021 года.

Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс", ссылаясь на адвоката Юлию Кузнецову. Она уточнила, что в розыск Доброхотов был объявлен еще 23 сентября, но эта информация не была открытой.

"Сегодня с самого утра в доме Романа, где сейчас находится его супруга, проходят обыски правоохранительными органами. Силовики пришли также домой к его родителям. После проведения всех проверок родных Романа доставят в управление СК ФСБ для допроса", – подчеркнула юрист.

Видео дня

Отметим, что журнал The Insider вместе с коллегами из западного издания Bellingcat провели тщательное расследование о причастности пророссийских боевиков к катастрофе Boeing МН17 на Донбассе в 2014 году. Информация была опубликована и ее достоверность подтверждена в ходе судебных заседаний в Нидерландах.

Также издание под руководством Доброхотова сумело найти доказательства причастности ФСБ к отравлению главного российского оппозиционера Алексея Навального.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во время так называемого обыска в квартире программиста Андрея Зельца в Минске, он был застрелен сотрудником Комитета государственной безопасности Беларуси. Но перед смертью отважный парень сумел достойно ответить силовикам на службе у диктаторского режима, за что был с почестями помянут в Киеве.