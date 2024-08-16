В России недовольство властями подскочило до максимума со времен мятежа Пригожина: данные опроса

Операция, проводимая украинской армией в Курской области России, которая длится более недели и уже охватила более 1000 квадратных километров территории РФ, повлияла на значительное уменьшение доверия к власти у российских граждан. Недовольство россиян властями подскочило до максимума с июля 2023 года, когда ПИК "Вагнер" поднял мятеж, а танки Евгения Пригожина чуть не дошли до Москвы.

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Таковы данные опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение" 11 августа. Результаты его показывают, что уровень недовольства стал рекордным со времен мятежа Пригожина.

Так, 25% россиян заявляли, что действия властей вызывают у них "возмущение".

За неделю доля возмущенной действиями властей увеличилась на 7 процентных пунктов. И, по данным ФОМ, этот скачок стал рекордным с осени 2022 года, когда российский диктатор Владимир Путин объявил первую массовую мобилизацию. Тогда доля "недовольных" властями выросла с 21% до 31% за три недели.

Опрос показал, что потеря контроля над десятками сел в Курской области, сообщения о жертвах и опрокидывании в регион солдат-срочников резко повысили уровень страха в российском обществе.

О "тревожном" настроении среди знакомых и коллег во время опроса заявили 45% россиян - рекордное число с октября 2023 года. При этом скачок тревожности на 12 процентных пунктов через две недели стал самым резким со времен первой мобилизации.

Похожий всплеск стресса в российском обществе через две недели ФОМ фиксировал в мае 2023 года, когда украинские беспилотники впервые атаковали Москву и Кремль. Тогда уровень тревожности прыгнул на 11 процентных пунктов.

При этом несмотря на нарастающий стресс уровень доверия россиян к Путину на фоне событий в Курской области даже вырос — с 78 до 80%.

В то же время, рейтинг его партии "Единая Россия" просел с 49% в конце июля до 44% по состоянию на 11 августа, что стало самым низким за последние 10 месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, жители российского приграничья взбешены бездействием властей. Они увидели, что власти фактически сняли с себя ответственность, оставив их на произвол судьбы.

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