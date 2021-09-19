В России назвали количество жителей ОРДЛО, которые проголосовали на выборах в российскую Думу

На выборах в Госдуму РФ проголосовало около 150 тыс. жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Во время избирательной кампании им были массово выданы российские паспорта.

О соответствующем количестве заявил председатель комиссии по международному сотрудничеству Совета по правам человека РФ Кирилл Вышинский, сообщает "ТАСС". В то же время он отметил, что эта цифра очень приблизительная.

"Но вот по той информации, которую предоставляет ЦИК, ее можно получить эмпирическим путем... на 15:45 проголосовало более 150 000 человек. Повторюсь, эта цифра очень приблизительная, показывает, как дистанционно голосовал Донбасс", – подчеркнул он.

Видео дня

Также Вышинский отметил, что "голосование" жителей Донбасса стало "самым масштабным за рубежом", и сообщил, что более 650 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей получили российские паспорта, получив возможность впервые голосовать на выборах РФ.

Член СПЧ сообщил, что для этих избирателей специально организовали почти 1,5 тыс. рейсов, предоставив им возможность проголосовать на 15 избирательных участках Ростовской области. Вишинский отметил "огромный поток" желающих отдать свой голос.

Также стоит отметить, что в сети показали видео, в котором с аккаунтов жителей "ЛНР" онлайн голосовали за партию власти "Единая Россия" на выборах в Государственную Думу РФ. Для этого использовали базу с персональными данными "избирателей", где имеются все необходимые данные для входа на портал государственных услуг. Также мужчина на видео отметил, что получил соответствующее распоряжение на совещании.

Как сообщал OBOZREVATEL, граждане России с 17 по 19 сентября смогли принять участие в выборах депутатов в Госдуму РФ на территории Украины. Это стало возможным благодаря соблюдению нашей страной международных договоров.